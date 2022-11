Cannavacciuolo, adesso è ufficiale, la notizia era attesa da tempo

La notizia del famoso chef Antonino Cannavacciuolo era attesa da tempo ed ora è divenuta finalmente ufficiale.

Antonino Cannavacciuolo è nato a Vico Equense il 16 aprile 1975 ed è un cuoco italiano e personaggio televisivo italiano. Durante la sua carriera si è aggiudicato 7 stelle Michelin.

La guida Michelin è una pubblicazione annuale dedicata al turismo e alla gastronomia, edite dall’azienda francese Michelin, e che rappresentano uno dei maggiori riferimenti mondiali per la valutazione della qualità dei ristoranti e alberghi a livello nazionale e internazionale.

La notizia dello chef Canavacciuolo è ufficiale

Reduce dalla conquista della tanto attesa Terza Stella Michelin, lo chef Antonino Cannavacciuolo, per la prima volta nella sua storia, ha aperto due pop up store a Roma e Napoli, scegliendo gli spazi nelle stazioni ferroviarie di Roma Termini e Napoli Centrale. Queste due aperture sanciscono l’esordio dello chef stellato nel canale del travel retail.

Il pop up store di Antonino Cannavacciuolo a Roma Termini, grande circa 40 metri quadrati, si trova nella galleria centrale appena riqualificata, in una delle aree con più transito e visibilità della stazione più grande in Italia.

Nel punto vendita dello chef protagonista dell’ultima edizione della Guida Michelin, è possibile acquistare le migliori specialità della produzione “dolce” di Antonino Cannavacciuolo. Tra queste, ovviamente, spiccano i prodotti natalizi, come l’iconico panettone di Cannavacciuolo, proposto in differenti varianti (dalla versione classica a quello al limoncello, passando per il panettone pere e cioccolato).

I cittadini romani ed i viaggiatori in transito per la Capitale possono acquistare anche il dolce di Natale di Antonino Cannavacciuolo dedicato ai vegani, le creme spalmabili, la torta caprese, le praline, le dragées e il babà.

Lo store di Antonino Cannavacciuolo nella stazione di Napoli si trova nella Food Hall, l’area della stazione campana dedicata al ristoro e pensata come vetrina delle migliori eccellenze gastronomiche che l’Italia può offrire. Anche lo shop di Napoli, come quello di Roma, è dedicato in particolar modo alle specialità natalizie. I due pop up store di Antonino Cannavacciuolo a Roma e Napoli sono aperti tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 21 fino ai primi giorni di febbraio del 2023.

Sulla sua pagina Facebook ufficiale, lo chef Antonino Cannavacciuolo ha annunciato così la doppia novità agli utenti: “Natale si sta avvicinando Uagliù e quest’anno vi abbiamo preparato una sorpresa! Dopo una produzione tutta artigianale nel mio laboratorio in Piemonte, i miei panettoni si sono messi in viaggio e sono arrivati nelle stazioni di Roma Termini e Napoli Centrale. Ci sono il panettone Classico, al Limoncello, al gianduia, al pistacchio, e pere e cioccolato: ‘na delizia a cui non si può resistere!“.