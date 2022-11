OnlyFans, è successo veramente, ora ci sono le prove

Tutti gli utenti di OnlyFans sono rimasti a bocca aperta, dopo aver saputo cosa è successo realmente nella celebre piattaforma social.

OnlyFans è un sito web che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento, con sede a Londra, nel Regno Unito. I creatori possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti.

La società è popolare nel settore dell’intrattenimento per adulti, ma ospita anche contenuti di altri generi come esperti di fitness ed altri tipi di creatori che pubblicano regolarmente online. La piattaforma consente ai creatori di contenuti di ricevere finanziamenti direttamente dai loro fan su base mensile.

La verità su OnlyFans

Courtney Tillia è un ex insegnante americana, moglie e mamma di quattro figli, ed ha deciso di cambiare vita iniziando a pubblicare contenuti per adulti su OnlyFans. Courtney ha tre account su OnlyFans, ma la maggior parte dei guadagni deriva dal profilo su cui pubblica video e foto di nudo. Infatti, in poco più di tre anni, la ragazza ha guadagnato un milione di dollari.

Del milione che è riuscita a mettersi in tasca, 750mila dollari li ha guadagnati con i contenuti espliciti. Sul secondo account vende merchandising, mentre il terzo di base è gratuito ma contiene dei contenuti pay-per-view che le permettono di guadagnare altro denaro.

L’ex insegnante ha affermato che non la preoccupa affatto l’idea che i suoi figli possano giudicare male il suo lavoro. Al contrario, lei e suo marito hanno colto l’opportunità al balzo per insegnare ai bambini che bisogna coltivare una mentalità aperta e non criticare ciò che fanno gli altri per vivere.

“Quando insegnavo avevamo pochi soldi. Attraverso OnlyFans siamo riusciti a fare cose meravigliose. È stata un’enorme fonte di guadagno. Abbiamo potuto viaggiare, comprare auto, trasferirci, ma anche aiutare la comunità. Possibilità che torni ad insegnare? Sono lo 0%, anche perché per guadagnare così tanto, dovrei lavorare per almeno altri 25 anni“. Queste sono state le parole dell’ex insegnante americana.

Negli ultimi tempi, Courtney ha lasciato l’Arizona e si è trasferita a Los Angeles insieme al marito e ai quattro figli. In questo periodo, la famiglia ha vissuto delle lunghe vacanze in luoghi paradisiaci in giro per il mondo. La donna si è presa anche del tempo per se stessa ed è partita da sola per la Colombia e poi per la Giamaica. Come ha precisato, non dimentica di donare a chi vive in ristrettezze economiche ed in particolare, aiuta i senzatetto.