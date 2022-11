Lo hai sempre fatto ma stai sbagliando, svelato perché devi smettere

Specialmente in casa, abbiamo sempre svolto questa specifica azione ed ora sappiamo che stavamo sbagliando quotidianamente.

La notizia ha sconvolto molte persone, poiché oggi sappiamo con certezza che dobbiamo smettere di compiere questo particolare gesto.

In passato questo errore lo commettevano tutti, ma ora abbiamo l’obbligo di non continuare a sbagliare ripetutamente. Ce lo spiega Benedetta Rossi nel suo blog.

Ecco l’errore da non commettere più

Per fare le pulizie in casa, tutti abbiamo utilizzato almeno una volta aceto e bicarbonato insieme. Questo metodo, però, non ha efficacia ed anzi non bisogna assolutamente mischiare questi due prodotti. Infatti, quando si mischiano bicarbonato e aceto si ottiene una schiuma con le bolle ed è una reazione chimica in cui si produce anidride carbonica.

Quando il bicarbonato reagisce con gli acidi, in questo caso l’aceto, i due elementi si neutralizzano a vicenda. Per fortuna, però, aceto e bicarbonato presi singolarmente sono davvero degli ottimi alleati in casa. Non soltanto in cucina, ma sono un valido aiuto proprio per tante faccende domestiche.

L’aceto ci viene in aiuto per tanti piccoli lavori domestici: per esempio, insieme all’acqua calda, per pulire i piatti da lavare molto unti e sporchi oppure eliminando i residui di cibo dai piatti e immergendoli per una decina di minuti in acqua calda e aceto di vino bianco.

L’aceto, inoltre, consente di eliminare i cattivi odori. Infatti, basterà inumidire lo sporco con un po’ di aceto, passare una spugna e si rimuoverà facilmente. Con questo metodo potrete pulire tutte quelle superfici, soprattutto l’unto della cucina e le incrostazioni del bagno.

L’aceto, come il limone, aiuta contro il calcare. Basta spruzzare questa miscela sulle superfici da trattare, strofinare con una spugna, sciacquare con abbondante acqua ed infine asciugare con un panno morbido. Infine, l’aceto è un rimedio efficace, insieme al sale, per togliere dalle mani l’odore di pesce, aglio o cipolla. Basterà strofinarsi le mani con un po’ di sale e inumidirle con un po’ di aceto e gli odori sgradevoli andranno via.

Anche il bicarbonato è un ottimo alleato, non soltanto in cucina, ma in tutta casa. Per esempio per la pulizia di tutte le superfici in acciaio, pentole e posate. La sua principale caratteristica, infatti, è quella di essere leggermente abrasivo, ma comunque delicato sulle superfici. Ecco perché è perfetto per pulire il lavello e renderlo veramente splendente. Basta distribuire il bicarbonato nel lavello e strofinare tutta la superficie con una spugnetta leggermente inumidita. Quindi sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con un canovaccio di cotone.

Infine, è possibile utilizzare il bicarbonato per pulire frutta e verdura dai residui di terra. Basta metterle in una bacinella piena d’acqua con dentro disciolto del bicarbonato. Quindi lasciare a bagno frutta e verdura per una decina di minuti, poi risciacquare sotto l’acqua corrente.