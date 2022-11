Pelle splendente, non dimenticare mai di fare questo o i risultati non si vedranno

Per avere una pelle splendente, non dimenticarti mai di fare questo oppure i risultati non si vedranno in alcun modo.

La pelle è costituita da una serie di tessuti di origine ectodermica e mesodermica, che può avere varia colorazione, struttura fisiologica e organica, andando incontro anche a processi d’invecchiamento più o meno visibili. In corrispondenza degli orifizi, la cute continua con le rispettive mucose formando uno strato senza interruzioni.

Il sogno che accomuna tutte le donne è trovare il segreto per conservare a lungo una pelle elastica, tonica e attraente. Questo desiderio non è solo estetico; se da un lato la ricerca scientifica afferma che la bellezza della pelle sia la vera cartina al tornasole della salute, dall’altro non bisogna trascurare i fattori psicologici legati al suo aspetto.

Ecco come avere una pelle splendente

Naturalmente, per curare la pelle, lo stile di vita è fondamentale: mangiare in modo sano ed equilibrato, bere molta acqua, combattere la sedentarietà e ridurre lo stress dedicandosi alle proprie passioni ed interessi sono indispensabili per prevenire i segni dell’invecchiamento sulla pelle.

Purtroppo, tutto questo non basta: già dopo i trent’anni, infatti, il corpo inizia a rallentare la sintesi della sostanza che più di tutte contribuisce all’elasticità della cute, ovvero il collagene. Si tratta della proteina più diffusa nel corpo umano, rappresentando oltre il 70% di tutto il tessuto connettivo presente nell’organismo. Dalla sua abbondanza e biodisponibilità dipende buona parte della salute della pelle; considerando che attorno ai 50 anni la sua produzione naturale cala di quasi la metà, si comprende che prima si interviene a contrastarne la carenza, più a lungo potremo godere di una pelle splendida.

Esistono sul mercato ottimi prodotti di origine naturale che, assunti con regolarità, regalano il surplus di collagene indispensabile per mantenere elasticità, compattezza e brillantezza cutanea contro i segni del tempo. I migliori integratori vengono creati aggiungendo al collagene un mix di molte altre sostanze benefiche, altrettanto importanti per la prevenzione, la cura e il mantenimento della nostra pelle.

In primo luogo troviamo l’acido ialuronico perfetto per combattere la secchezza della pelle e quindi la formazione delle rughe. Inoltre, deve essere presente l’estratto di ibisco, noto per le sue proprietà antiossidanti utili a contrastare lo stress ossidativo causa di invecchiamento cellulare.

Non devono mancare alcune vitamine: la C, la cui carenza riduce ulteriormente la naturale produzione di collagene, la niacina (vitamina B3) fondamentale per la respirazione cellulare e la buona circolazione sanguigna e la biotina (vitamina B7) nutriente indispensabile per ridurre le fragilità cutanee.

Infine, un altro segreto di bellezza è l’estratto di una pianta detta “melissa moldavica”, tradizionalmente usata in Asia come antiossidante e cardioprotettore contro l’invecchiamento.