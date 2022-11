E’ una star del web, adesso la potete vedere dal vivo

Il web regala molti personaggi che grazie ai social diventano famosi, ma soprattutto amati dal pubblico, che vuole sempre più incontrarli dal vivo.

Il personaggio in questione nasce per caso sul web, ma ha un lavoro da professionista già avviato che è riuscita a portare sui social e a farla diventare la più amata nel suo ambito.

Fuori dalle pagine del web, il pubblico che si affeziona ad un personaggio vuole sempre più avere un contatto, e gli eventi sono un’occasione molto ghiotta. Il brand Veralab di Cristina Fogazzi sponsorizzerà un evento unico in Italia. L’Estetista Cinica, come è conosciuta sul web, è una vera estetista, diventata poi influencer ed ora un’imprenditrice italiana di successo.

L’incredibile evento verrà sponsorizzato da Veralab

Nel 2015 nasce Veralab, il brand di prodotti per il viso e per il corpo, fedele all’animo schietto e irriverente della sua creatrice. Nel 2021, la società ha fatturato ben 62,7 milioni di euro.

Cristina Fogazzi, grazie al suo brand Veralab, ha deciso di sponsorizzare l’iconico albero di Natale in piazza Duomo a Milano. La notizia arriva fresca dai social, attraverso un post che vede protagonista in un video la donna ed il suo team, composto di 65 dipendenti, con decorazioni natalizie e pronto per festeggiare.

Il 6 dicembre alle ore 17 saranno accese le luci dell’albero, un evento che avrà anche una visibilità social, non solo live. “L’albero che verrà utilizzato è stato abbattuto per ragioni naturali, ovvero non è stato tolto per sfregio ma nell’ecosistema bosco andava abbattuto. E questa cosa è certificata dalla Guardia Forestale“. Queste sono state le dichiarazioni di Cristina Fogazzi.

Veralab ha deciso di devolvere l’equivalente dell’importo del consumo di energia elettrica dell’albero a Casa Jannacci, un’associazione che aiuta i senzatetto di Milano, in modo che possano pagare le bollette mentre l’albero è acceso. Il progetto è stato realizzato con l’aiuto dello studio 23Bassi e di Anomalia Studio che si è occupato dell’evento dal vivo. Sull’albero di Natale sarà scritto il messaggio natalizio inclusive e body positive di Veralab “We wish you to be yourself”, ovvero “Ti auguriamo di essere te stesso“.

Torna in piazza Duomo l’albero di Natale più tradizionale, un grande abete di circa 24 venti metri che sarà illuminato con 80mila luci led a basso consumo e addobbato con 800 palle di Natale rosse e color argento e 60 fiocchi. Quest’albero è stato scelto anche per la sua capacità di incarnare alcuni dei valori fondamentali della Milano che verrà: la sostenibilità ambientale e l’innovazione.

Piazza Duomo, piazza della Scala, piazza San Carlo, piazza San Fedele, piazza Cordusio, piazza Ventiquattro maggio e piazza Tre torri sono le località cittadine che ospiteranno la seconda edizione del Natale degli Alberi, l’iniziativa donata alla città lo scorso anno da Fondazione Bracco, secondo il concept creativo di Marco Balich, e divenuta un vero e proprio format fortemente voluto dall’Amministrazione per riaccendere lo spirito del Natale, con l’auspicio di una pronta rinascita dopo un lungo periodo di timori. Anche quest’anno la collaborazione tra pubblico e privato riaccende il Natale dei milanesi grazie agli alberi della sostenibilità.