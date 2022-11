Gatti, attenzione alle possibili malattie trasmissibili

Le malattie trasmesse dai gatti sono moltissime ed alcune possono attaccare anche l’uomo.

Il gatto è un piccolo mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei felidi. Dall’indole essenzialmente territoriale e crepuscolare, il gatto è un predatore di piccoli animali, specialmente roditori.

È il felino con il più vasto areale nel mondo e con la popolazione più numerosa e, per comunicare, utilizza vari vocalizzi (più di sedici), le fusa, le posizioni del corpo e i feromoni.

Ecco quali malattie possono trasmettere i gatti

La maggior parte delle malattie dei gatti può essere trasmessa soltanto ad altri simili. Infatti, la pulizia, il trattamento dei parassiti ed un’alimentazione a base di cibo per animali di elevata qualità garantiranno la tua salute e quella del tuo gatto per molti anni.

Le malattie che contraiamo dagli animali si chiamano malattie zoonotiche. Solitamente vengono trasmesse attraverso le feci o il morso di un gatto che ha la malattia o ne è portatore. Inoltre, alcune malattie possono essere trasmesse anche mangiando o bevendo dalla stessa fonte da cui si è nutrito un gatto infetto, dato che la malattia viene trasportata dalla saliva.

Le zecche, le mosche e le zanzare possono trasmettere le malattie da un animale ad un altro, attraverso appunto il morso di un animale infetto ad un animale sano o una persona sana.

Molte volte può capitare che riceviamo un parassita o un virus da un altro animale e il nostro sistema immunitario sia in grado di combatterlo. I soggetti con un sistema immunitario compromesso o gli anziani sono maggiormente soggetti a sviluppare una malattia. Anche i soggetti sottoposti a chemioterapia hanno un sistema immunitario soppresso e potrebbero essere maggiormente esposti allo sviluppo di malattie zoonotiche.

Una delle malattie più comuni è la toxoplasmosi. È una malattia parassitaria trasmessa tramite le feci dei gatti. Solitamente i gatti che vivono in casa non sono portatori di toxoplasmosi, che viene trasportata, invece, dal terreno contaminato dai depositi del gatto o dai gatti che mangiano roditori o uccelli. Se hai un giardino, assicurati di lavare accuratamente le tue verdure e di cucinarle adeguatamente, poiché il parassita può vivere nel suolo per mesi.

Tra le altre malattie che si possono contrarre dal gatto vi è la bartonellosi, nota anche come la febbre da graffio di gatto. Si può contrarre dal morso così come dal graffio, o persino dal morso delle pulci. La bartonellosi causa ingrossamento dei linfonodi e indolenzimento muscolare. La maggior parte delle persone si ammala per un breve periodo a causa della malattia, ma per le persone con difese immunitarie ridotte la malattia può risultare anche fatale.