Mondiali, la probabile vincitrice potrebbe essere nascosta in questo segreto

La probabile vincitrice del Mondiale in Qatar del 2022 potrebbe essere nascosta in questo incredibile segreto.

Dopo tantissime polemiche, finalmente oggi inizia il Mondiale in Qatar e precisamente nella città di Doha. Il match d’inaugurazione si svolgerà alle ore 17 italiane tra il paese ospitante, il Qatar, e l’Ecuador di Enner Valencia (miglior marcatore della storia dei sudamericani).

Una notizia delle ultime ore, però, ha scioccato tutto il mondo del calcio. Infatti, secondo Amjad Taha, direttore regionale del British Middle East Centre for Studies and Research, il Qatar avrebbe tentato di corrompere otto membri della nazionale ecuadoriana pagando 7,4 milioni di dollari per vincere la partita d’esordio nel torneo.

Attenzione alla possibile vincitrice del Mondiale

La probabile vincitrice del Mondiale 2022 potrebbe davvero essere nascosta in questo particolare segreto. Infatti, dal 2008 fino ad oggi, la nazionale del capocannoniere dell’europeo è stata la vincitrice del successivo Mondiale.

Nel 2008, il capocannoniere dell’europeo è stato David Villa e dopo due anni la Spagna è riuscita a trionfare nella più affascinante competizione al mondo. Nel 2012, Mario Gomez si è aggiudicato la classifica cannonieri dell’Europeo e, due anni dopo, la Germania ha alzato al cielo la Coppa del Mondo. Nel 2016, il capocannoniere dell’europeo è stato Antoine Griezmann e due anni dopo la Francia ha vinto il Mondiale.

Nell’ultimo europeo del 2020, Cristiano Ronaldo si è aggiudicato la classifica dei capocannonieri con il suo Portogallo. Vedremo se la magia di questa statistica continuerà a brillare o sarà interrotta da una nazionale diversa dai portoghesi.

Le 32 squadre partecipanti del Mondiale sono state suddivise in 8 gruppi da 4 nazionali, ciascuno che si affronta in un girone all’italiana. Le prime due classificate di ogni gruppo accedono agli ottavi di finale ed aprono la fase ad eliminazione diretta. Le partite complessive nel torneo saranno ben 64. Gli ottavi di finale sono programmati dal 3 al 6 dicembre (due partite al giorno), i quarti il 9 ed il 10 (due partite al giorno), le semifinali il 13 ed il 14, la finale per il terzo posto il 17 e la finale il 18.

Rispetto all’Italia, il Qatar è avanti due ore e gli organizzatori hanno individuato quattro slot orari. Le partite delle prime due giornate di ogni girone si giocheranno alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20 (orari italiani), mentre quelli dell’ultima giornata si giocheranno alle 16 ed alle 20, con le partite dello stesso girone in contemporanea. Le 16 e le 20 saranno gli orari anche delle gare ad eliminazione diretta, con la finale in programma domenica 18 dicembre alle 16.