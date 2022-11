Er Giro de Peppe, il cult dei romani oggi è diventato iconico per tutto il nostro Paese

Quando a Roma fai una strada più lunga delle altre o non riesci a trovare parcheggio, il più delle volte si esclama: “Ao, sto affà er Giro de Peppe”.

“Peppe” non è un nome qualunque, bensì quello di Giuseppe Garibaldi. In sostanza, accadde che, il 9 gennaio 1878 Vittorio Emanuele II di Savoia morì e fu organizzato un corteo funebre che fece due giri intorno alla piazza del Pantheon per salutare il morto (ricordiamo che le sue esequie tutt’oggi si trovano all’interno del Pantheon).

In quell’occasione Giuseppe Garibaldi, non a conoscenza di quanto stesse accadendo, si unì al corteo, facendo anche lui due giri della piazza, quando, invece, sarebbe potuto restare insieme alle altre autorità davanti all’entrata.

Er Giro de Peppe diventa iconico per tutta l’Italia

Dall’ incontro tra Rome is More e Clementoni nasce il primo gioco da tavolo originale e divertente per trovare parcheggio a Roma intitolato “Er Giro de Peppe“.

Il primo è un noto canale social che dal 2018 sta spopolando sul web con l’intento di divulgare la cultura romana attraverso il suo dizionario romanesco-inglese, la seconda è un’azienda leader nel gioco educativo da sempre impegnata a supportare la crescita dei più piccoli attraverso i suoi prodotti. Insieme hanno dato vita ad un gioco che potrebbe essere una divertente idea regalo in vista del Natale.

Il gioco è già disponibile nello store di Rome is More a Testaccio, in via Mastro Giorgio 31, disponibile anche online e presso i rivenditori autorizzati aderenti. La dinamica è assolutamente accattivante. Si parte dalla Fontana di Trevi e inizia il gioco chi, tirando una moneta, si avvicinerà di più alla fontana. Dall’Eur a Ponte Milvio, da Ostiense a Prati, dal Pigneto a Monteverde, il tabellone attraversa i principali luoghi di appuntamento della Capitale prevedendo una serie di ostacoli e imprevisti che i romani conoscono fin troppo bene.

“Da quando ho lanciato Rome is More ho sempre voluto far conoscere in modo non convenzionale le bellezze di Roma e i suoi tratti peculiari e con questo gioco da tavola mi piace pensare di poter trasformare l’esperienza traumatica del trovare parcheggio in qualcosa di divertente e che possa aiutare i giocatori coinvolti a scoprire qualcosa in più sulla città!“. Queste sono state le parole di Carolina Venosi.

Il gioco infatti include un mazzo di carte quiz sulla storia di Roma a cui i giocatori dovranno rispondere per guadagnarsi le monete necessarie a pagare il parcheggio.