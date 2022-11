Il celebre attore americano si trasferisce in Italia, i fans sono sorpresi

I fans del celebre personaggio americano sono in ansia, poiché l’attore ha dichiarato di essersi trasferito nel nostro Paese.

L’attore americano ha deciso di cambiare vita e di allontanarsi dal luogo in cui è nato. Infatti, il celebre personaggio televisivo ha scelto un posto in Italia dove continuare a trascorrere la propria esistenza.

“Vengo spesso in Italia e ho scoperto il luogo dei miei sogni: ho comprato la Masseria Paretano per passarci almeno sei mesi all’anno con mia moglie“. Queste sono le prime parole dell’attore.

Il famoso personaggio si traferisce dall’America in Italia

Ronn Moss, volto di Ridge Forrester in Beautiful per 25 anni, ha trovato l’America nelle campagne di Fasano, in provincia di Brindisi. Infatti, i suoi 70 anni li ha compiuti a marzo proprio in Italia, insieme alla sua nuova vita.

“Ho molti progetti. Produco vino, un Primitivo di Manduria con l’etichetta “Ronn Moss Wine”. Sono tornato a fare musica, il mio primo amore. Ho portato in tournée una pièce teatrale in Belgio. E girando l’Italia in auto con il mio socio, Tiziano Cavallari, mi è venuta l’idea di questo film di cui sono anche produttore. Il protagonista parte da New York e, nell’avventura pugliese, troverà anche l’amore. È il mio omaggio alla Puglia di cui mi sono innamorato“.

E continua: “I fan di Beautiful mi seguono anche come cantante e mi piace stupirli con una versione diversa del Ridge televisivo. Del resto ero un musicista prima di diventare attore. Cantavo con la mia band, i Player. Con il pezzo “Baby come back” a fine Anni 70 siamo stati anche nelle classifiche americane. Pensavo che sarebbe stata quella la mia carriera“.

“Invece un giorno Robert Stigwood, produttore dei nostri dischi ma anche di film come “Saturday night fever” o “Grease“, mi ha chiesto se avessi mai pensato di recitare. Gli ho detto di no, perché amavo la musica e non avevo esperienza, ma lui mi ha incoraggiato a provarci. E il mio debutto, a sorpresa, è stato proprio in Italia. Era il 1983, avevo 31 anni. Il film era “I paladini – Storia d’armi e d’amori” di Giacomo Battiato, ispirato ai poemi cavallereschi. Interpretavo un principe saraceno, Ruggero, che si innamorava della guerriera cristiana Bradamante (Barbara De Rossi, ndr)“.

Conclude: “I miei 70 anni li ho vissuti godendomi il presente e cercando di starci il meglio possibile. Mi aiutano gli amici, la Puglia, l’amore per il vino e per la musica. Potrà sembrare strano, ma per me c’è un legame profondo tra queste due cose. Anche se non sono un sommelier, sto imparando molto sui vitigni e sono molto orgoglioso della mia produzione anche se non ha ancora una vera e propria distribuzione. Sull’etichetta “Ronn Moss Wine” appare una chitarra. E spesso mi metto a cantare tra i grappoli d’uva, immaginando di passare alle viti le energie positive della creatività“.