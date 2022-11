Natale, una città italiana si traforma in un vero e proprio “Incanto di Luci”

Una città italiana per Natale si sta trasformando in vero e proprio “Incanto di Luci” e gli abitanti sono rimasti sorpresi da questo evento.

Il Natale è la festa annuale che commemora la nascita di Gesù e viene osservata principalmente il 25 dicembre come celebrazione religiosa e culturale da miliardi di persone in tutto il mondo.

Secondo il calendario liturgico è una solennità di importanza superiore all’Ascensione ed alla Pentecoste ma inferiore alla Pasqua, più importante per il suo significato. Rimane la festa più sentita tra i cristiani ma in tempi recenti ha assunto, nella civiltà occidentale, un significato laico sempre maggiore.

Una città italiana si illumina per Natale

Dal 19 novembre fino all’8 gennaio arriva a Roma l’evento che in Europa ha già accolto quasi 2 milioni di visitatori. Infatti, il luogo che ospita il format Christmas Garden, nato a Berlino nel 2017 ed oggi presente in oltre 15 città europee coinvolgendo orti botanici ed importanti parchi cittadini, è il bellissimo Orto Botanico di Roma.

L’Orto Botanico si trova nel cuore della capitale, fra Via della Lungara e il Gianicolo, ed è considerato un vero e proprio paradiso in cui passeggiare e godere delle varietà vegetali presenti nel parco di Villa Corsini (un tempo residenza di Cristina di Svezia). Il nome deriva per il luogo storico in cui si trova, ovvero su parte dell’area archeologica denominata Horti Getae.

Incanto di Luci sarà aperto dal 19 novembre all’8 gennaio 2023 e potrà essere visitato dal mercoledì alla domenica dalle 17.30 alle 21.30, con la chiusura prevista per le 23.00. Questo, spiegano gli organizzatori, perché si stimano circa 90 minuti per fare tutto il percorso e per bere o mangiare qualcosa nell’area Luci e Delizie. Una volta acquistato il biglietto si avranno 30 minuti a disposizione per entrare (se per esempio l’ingresso è stato acquistato alle 18.30, si avrà fino alle 18.55 per entrare).

Non è prevista alcuna biglietteria in loco. I biglietti possono essere quindi acquistati soltanto online sul sito ufficiale. Il mercoledì ed il giovedì, il biglietto intero costa 19 euro e quello per i bambini (dai 4 ai 14 anni di età) costa 12,5 euro. Il venerdì, il sabato e la domenica il biglietto intero costa 21 euro e quello per i bambini 14,5 euro. C’è anche la possibilità di acquistare dei biglietti Open (in numero limitato), che permettono di entrare senza dover scegliere subito giorno e orario. Il costo dei biglietti Open nei giorni venerdì, sabato, domenica e festivi è di 26 euro.

Il percorso di Incanto di Luci è lungo poco più di due chilometri, per circa un’ora e mezza di cammino, tenendo conto di tutte le soste e dei rinfreschi durante il percorso.