Negli anni ’90 lo volevano tutti, oggi è tornato ed è già mania

Negli anni ’90 andava molto di moda e lo volevano tutti, oggi è finalmente tornato ed è già mania tra tutte le persone.

Se siete nati tra gli anni 80 e 90, ne avete di sicuro posseduto uno. Infatti, questo oggetto è stato il desiderio irrinunciabile per intere generazioni, diventando in un batter d’occhio un vero e proprio fenomeno di massa.

Il valore di questo oggetto non è molto alto attualmente ed è quindi possibile acquistarlo molto facilmente. In tutto il mondo, sono stati venduti più di 80 milioni di esemplari, con picchi in Giappone e in Nord America addirittura di 15 unità al minuto.

La mania degli anni ’90 è tornata

Tamagotchi è un gioco elettronico portatile giapponese, creato da Akihiro Yokoi e Aki Maita, e prodotto da Bandai. Oggi è incredibilmente tornato di moda con la nuova versione Tamagotchi Pix Party.

Si presenta come una console in miniatura, in forma di uovo, con un piccolo schermo e un’interfaccia composta da tre tasti. Il gioco consiste in un simulatore di vita il cui scopo è quello di prendersi cura di un piccolo animaletto, dandogli il necessario per vivere e impartendogli la giusta educazione.

Il gioco è stato messo in commercio da Bandai a partire dal 23 novembre 1996 in Giappone e il 1 maggio 1997 nel resto del mondo. Nel corso degli anni Bandai ne ha prodotto anche numerose versioni migliorate e con nuove funzionalità. Dal gioco elettronico sono stati tratti anche diversi videogiochi, manga e anime.

Il Tamagotchi esiste ancora oggi sempre prodotto da Bandai e commercializzato in molte diversioni differenti con caratteristiche varie, dalla connettività Wi-Fi al display a colori, tanti modelli per accontentare ogni fascia di pubblico, dai più giovani che cercano un giocattolo economico ai patiti della tecnologia. Il costo del Tamagotchi negli anni 90 era all’incirca 25 mila lire, mentre ora si può trovare su Amazon e Ebay a partire da 24 euro.

In occasione del 25esimo anno dalla nascita del Tamagotchi, l’azienda produttrice Bandai ha lanciato, nel 2021, una nuova versione: il Tamagotchi Smart, l’orologio digitale, che, oltre a ospitare l’alieno virtuale, offre una serie di funzioni ormai basilari per uno smartwatch, come il pedometro e le (rudimentali) interazioni vocali. Ma in occasione del quasi trentennale compleanno, ecco anche il Tamagotchi Pix, sul mercato nella primavera del 2021, versione ancora più immersiva, grazie alla presenza di una fotocamera per scattare selfie in compagnia dell’alieno Tama e trasformarli in collage virtuali. L’ultimo arrivato di una lunga serie di ovetti, fatta di edizioni limitate, film, videogiochi e toys.