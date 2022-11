(VIDEO) E’ un primo buono e veloce, ora la pausa pranzo non sarà più un problema

Quello che andremo ad illustrarvi sarà un primo piatto buono e veloce, cossiché non avrete più problemi per la pausa pranzo.

Attraverso un piccolo video, andremo a farvi vedere come si può cucinare in maniera facile e veloce un ottimo primo piatto.

Dopo tanti sacrifici, finalmente la pausa pranzo non sarà più un problema. Con questo buonissimo primo piatto, la tua giornata o il tuo lavoro saranno completamente diversi.

Ecco il nostro primo piatto a pausa pranzo

Le penne con tonno fresco e zucchine sono un ottimo primo piatto da gustare ed oggi vi faremo vedere tutta la preparazione. Gli ingredienti sono: 250 g di pasta, 1 zucchina, scorza di limone, pepe, sale, 1 fetta di tonno fresco, prezzemolo e fogli di alloro.

Per prima cosa lavate ed asciugate la trancia di tonno e tagliatela a cubettini. Successivamente, lavate e spuntate la zucchina e tagliatela a dadini. Grattugiate la scorza di limone e tritate il prezzemolo. Poi scaldate un filo di olio in una padella e fatevi saltare il tonno insieme alle foglie di alloro.

In seguito, insaporite con sale e pepe e bagnate con il vino. Scaldate due cucchiai di olio in un’altra padella e fatevi imbiondire lo spicchio d’aglio. Quando l’aglio ha preso colore, scartatelo e versate nella padella le zucchine. Fatele saltare per una decina di minuti.

Nel frattempo scolate la pasta al dente e fatela saltare per un minuto nella padella con le zucchine. Unite tutto il contenuto della padella con il tonno e la scorza di limone. Infine, servite la pasta spolverata di prezzemolo tritato.

Il tonno è un genere della famiglia Scombridae che raggruppa otto specie di grandi pesci pelagici predatori, conosciuti comunemente come tonni. Già gli antichi praticavano su larga scala la pesca del tonno, soprattutto a Gibilterra e nell’Ellesponto, in Sicilia lungo le coste del trapanese. La tecnica di pesca variava a seconda del luogo e della stagione. La specie pescata era soprattutto il tonno rosso.

La maggior parte della flotta tonniera utilizza le reti da circuizione. Potrebbero essere usati anche i palamiti che, senza misure di mitigazione, causano la morte di migliaia di tartarughe, uccelli marini e squali. Questo sistema di pesca ha colpito anche gli stock del tonno pinna gialla. Il tonnetto striato, che oggi è la specie più utilizzata per il consumo alimentare al mondo, è pescato a canna, più ecosostenibile. L’incremento della domanda mondiale di sushi e sashimi, accoppiata con l’aumento della popolazione umana, ha avuto come risultato il fatto che lo stock globale della popolazione di tonni sia soggetta a sovrapesca.