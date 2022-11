Cellulite, il lavoro la raddoppia, ecco i motivi e cosa dovresti fare subito

Il lavoro raddoppia la cellulite e bisogna immediatamente correre ai ripari attraverso alcuni semplici rimedi.

La cellulite è una manifestazione topografica della pelle associata a depressioni o introflessioni, frequenti nella zona pelvica e addominale, nei fianchi, sui glutei e nelle cosce. Può manifestarsi anche associata a noduli nel tessuto adiposo sottocutaneo e in casi più rari ad un sospetto stato infiammatorio.

La prima apparizione documentata della parola cellulite compare in Francia nel 1873, nella dodicesima edizione del Dizionario di Medicina scritto dai medici Émile Littré e Charles-Philippe Robin.

Ecco come il lavoro raddoppia la cellulite

Lo smartworking non ha assolutamente favorito l’impegno a combattere la cellulite. Infatti, molte donne si sentono a disagio con questo problema, ma oggi vi aiutiamo a capire come contrastarla grazie ai consigli de l’Erbolario.

Per prima cosa la cellulite colpisce la stragrande maggioranza delle donne, anche le più magre. Inoltre, bisogna impostare una beauty routine strategica ed infine la cellulite va trattata con attenzione perché è uno stato infiammatorio del tessuto adiposo sottocutaneo, causato da fattori genetico-costituzionali, ormonali, circolatori e comportamentali, i cui effetti sono visibilmente riconoscibili.

La prima regola per contrastare la cellulite è bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, a cui puoi affiancare tisane e fluidi ad effetto drenante. Altrettanto importante è l’alimentazione, che dovrà privilegiare frutta e verdura fresche, limitando invece alcolici, dolciumi, alimenti ricchi di grassi e cibi ricchi di sale. Puoi inoltre ricorrere a integratori ricchi di principi naturali che favoriscono il metabolismo, a complemento di un’alimentazione sana e varia. Anche lo stile di vita deve essere sano: evita il fumo, non adottare posture scorrette e prova a non indossare abiti troppo attillati.

Il movimento aiuta a bruciare i grassi, tonifica la muscolatura e migliora la circolazione. Ogni giorno o almeno tre volte alla settimana, dedica 30-40 minuti all’attività fisica, concentrandoti soprattutto sulle gambe. Per esempio, nuotare, pedalare e camminare a ritmo sostenuto sono ottimi esercizi per contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite. Se fai un lavoro sedentario, o se al contrario stai tante ore in piedi, prova a sgranchirti ogni 30 minuti con piccoli movimenti per riattivare la circolazione, per esempio distendere le gambe e ruotare le caviglie.

Se davvero vuoi contrastare gli inestetismi cutanei della cellulite, opta per cosmetici adeguati, dall’efficacia testata, e soprattutto sii costante nell’utilizzarli. Puoi provare per esempio lo Spray e la Crema della nuova linea Crio Sinergia, con 16 attivi naturali, tra cui è presente il Mentolo naturale, fonte di quel piacevole “effetto freddo”, che è in grado di “ingannare” il metabolismo del tessuto grasso, inducendolo a bruciare l’adipe in eccesso.