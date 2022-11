Viaggiare in montagna, cambiano le regole, informati subito per spostarti in sicurezza

Per viaggiare in montagna, devi informarti subito poiché sono state cambiate alcune regole per la sicurezza di chi si sposta.

La cosiddetta settimana bianca è amata da molte persone, ma da qualche settimana le regole sono cambiate e per viaggiare in sicurezza in montagna devi informarti immediatamente.

La settimana bianca è un termine di uso comune che indica la permanenza in montagna per un periodo di vacanza di circa sette giorni, nel quale normalmente vengono svolti sport invernali legati alla presenza della neve.

Attenzione alle regole per viaggiare in montagna

Finalmente una circolare del Viminale sembra aver posto fine alla questione che va avanti da oltre dieci anni ed ha omologato anche in Italia le calze da neve come “dispositivo supplementare di aderenza”. Il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile ha infatti predisposto un progetto di decreto ministeriale che riconosce la norma UNI EN 16662-1:2020 quale standard di riferimento.

Tutti i dispositivi che otterranno l’omologazione alla nuova norma (molti di quelli in commercio l’hanno già ottenuta) saranno legittimamente utilizzabili sulle strade in cui vige l’obbligo di catene o pneumatici invernali. Il Ministero dell’interno ne ha già autorizzato l’utilizzo e ha comunicato agli operatori delle Forze dell’ordine che devono fare i controlli sulle strade di non sanzionarne l’utilizzo. Quindi anche se il decreto ministeriale sarà aggiornato solo a gennaio 2023, dal 15 novembre 2022, quando scattano gli obblighi di dotazioni invernali su molte strade italiane, si possono usare le calze da neve al posto delle catene senza rischiare alcuna multa.

Occorre fare subito un po’ di chiarezza e sgomberare il campo da un equivoco di fondo: nonostante l’omologazione ministeriale appena arrivata, non bisogna pensare che le calze siano sostitutive del pneumatico invernale in termini di sicurezza e prestazioni. La calza può essere un dispositivo utile da tenere in macchina se sorpresi da una nevicata improvvisa. Ci aiuta a compiere pochi chilometri per raggiungere la stazione sciistica o tornare a casa se abbiamo da fare qualche chilometro sotto i fiocchi di neve.

Tuttavia la calza non è paragonabile al pneumatico per guidabilità, aderenza sui tracciati invernali con neve e ghiaccio e per la durata. In caso di forte nevicata e fondo ghiacciato, se non si hanno i pneumatici invernali, è preferibile ricorrere alla tradizionali catene da neve. Inoltre è bene ricordare che la massima velocità di guida permessa mentre si usa un dispositivo supplementari di aderenza (e quindi anche le calze) è di 50 km/h.