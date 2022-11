Ha fatto sognare gli Italiani al Mondiale, ora potranno rivederlo milioni di persone

Il calciatore ha fatto sognare milioni di italiani al Mondiale ed ora è possibile rivederlo in uno dei programmi più seguiti della televisione.

Il campionato mondiale di calcio è la massima competizione per le rappresentative di calcio (squadre comunemente chiamate nazionali) maggiori delle federazioni sportive affiliate alla Fifa.

L’idea è nata nel 1930 dal dirigente sportivo francese Jules Rimet ed è stato assegnato ogni quattro anni dal torneo inaugurale del 1930 (tranne nel 1942 e nel 1946 causa seconda guerra mondiale).

Il calciatore italiano si rivede in televisione

Salvatore Schillaci, indimenticabile attaccante palermitano della Juventus e della Nazionale azzurra, sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Pechino Express, reality itinerante prossimamente in onda su Sky e in straming su Now tv. Infatti, sono stati ufficializzati i viaggiatori che si imbarcheranno per la nuova avventura di Pechino Express che si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia e che torna con Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Schillaci lo si ricorda per le sue prestazioni e reti nel campionato del mondo 1990, competizione chiusa dalla nazionale italiana al terzo posto, durante la quale il centravanti siciliano si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere e di migliore giocatore della competizione. Nello stesso anno giunse secondo nella classifica del Pallone d’oro, alle spalle del tedesco Lothar Matthäus, vincitore con la sua nazionale del mondiale italiano.

Dopo una lunga carriera in serie A fra Inter e Juventus Schillaci divenne il primo calciatore italiano a militare nel campionato giapponese, con la maglia dello Jubilo Iwata. Nel 1997 vinse con la sua squadra la J. League, ma subì anche un serio infortunio che lo relegò definitivamente lontano dai campi di gioco, fino al ritiro ufficializzato nel 1999. Con la maglia del Jubilo Iwata segnò in totale 56 gol in 78 partite. In carriera ha totalizzato 120 presenze e 37 reti in Serie A e 105 presenze e 39 reti in Serie B.

Le coppie che prenderanno parte al game saranno: Giorgia Soleri e Federippi, Alessandra Demichelis e Lara Picardi, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Dario e Caterina Vergassola, Martina Colombari e Achille Costacurta, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Carolina Stramare e Barbara Prezja, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo e Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

In questa stagione, Pechino Express arriva nel cuore dell’Asia, in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo malese e Cambogia. Sono luoghi in cui la spiritualità orientale si intreccia alla natura selvaggia, dove la giungla convive con le rovine di regni passati e le città del presente, in cui gli uomini hanno sviluppato usi e modalità di vita unici per condurre la propria esistenza.