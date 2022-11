La Luna ha un lato oscuro che non si vede dalla Terra, il mistero è svelato

La Luna ha un lato oscuro che non è possibile vedere dal nostro amato pianeta Terra e finalmente il mistero si è svelato.

La Luna è l’unico satellite naturale della Terra. Il suo nome viene talvolta utilizzato, per antonomasia e con l’iniziale minuscola, come sinonimo di satellite anche per i corpi celesti che orbitano attorno ad altri pianeti.

Il team di Passione Astronomia ha pubblicato un approfondimento interessante, come tutti i loro contenuti, su un aspetto poco conosciuto della Luna.

Ecco il lato oscuro della Luna

Si pensa che la Luna si sia formata 4,5 miliardi di anni fa, non molto tempo dopo la nascita del pianeta Terra. Esistono diverse teorie riguardo alla sua formazione, ma la più accreditata è che si sia formata dall’aggregazione dei detriti rimasti in orbita dopo la collisione tra la Terra e un oggetto delle dimensioni di Marte chiamato Theia.

Con il “lato oscuro” della Luna, generalmente, ci si riferisce alla faccia che non possiamo vedere dalla Terra: il nostro satellite naturale, infatti, impiega circa 29 giorni per orbitare intorno alla Terra, ma ci vuole quasi la stessa quantità di tempo per fare una rotazione sul proprio asse e, pertanto, esso rivolge a noi sempre lo stesso lato.

L’aggettivo “oscuro”, tuttavia, potrebbe trarre in inganno: il lato della Luna che non vediamo dal nostro pianeta riceve la stessa quantità di luce solare del lato che, invece, sei già abituato a vedere coi tuoi occhi.

La prima volta che abbiamo osservato il lato oscuro della Luna correva l’anno 1959, quando la navicella spaziale sovietica Luna 3 ne scattò una fotografia, seppur sfocata e indistinta. Le successive immagini del lato nascosto della Luna furono riprese solo sei anni dopo dalla sonda sovietica Zond 3: questa missione catturò immagini a risoluzione molto più elevata, rivelando grandi catene di crateri e un emisfero che appariva molto diverso dal lato opposto.

A seguire, il programma statunitense Lunar Orbiter ha quindi intrapreso la prima mappatura dettagliata del lato nascosto della Luna, ma è stato solo nel 1968 che è stato visto per la prima volta direttamente a occhio nudo durante la missione Apollo 8. Con la missione Artemis 1, quest’anno abbiamo delle nuove immagini ad alta risoluzione.

Nel recente filmato, infatti, si vede come la capsula Orion sorvola il lato nascosto della Luna con la Terra, man mano eclissata, in lontananza. La capsula Orion della NASA, che in futuro trasporterà gli astronauti sulla superficie lunare, ha effettuato uno storico flyby, avvicinandosi a circa 130 km dalla superficie del nostro satellite. Il viaggio del veicolo spaziale durerà circa 20 giorni.