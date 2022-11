Black Friday, la guida per non cadere nelle truffe, ecco a cosa fare attenzione

Attenzione a non cadere nelle solite truffe del Black Friday. La guida specifica di Altroconsumo non lascia dubbi, ecco cosa fare.

Black Friday è il nome informale utilizzato negli Stati Uniti d’America per indicare il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving day), che si celebra il quarto giovedì di novembre.

Dal 1952, il giorno dopo il Ringraziamento è tradizionalmente considerato negli Usa, l’inizio della stagione delle compere natalizie e dei relativi saldi, anche se il termine “Black Friday” non è stato ampiamente utilizzato fino ai decenni più recenti. La guida di Altroconsumo a queste giornate di sconti può aiutarci a chiarire alcune cose.

Attenzione a non cadere nelle truffe dei saldi

Le offerte del periodo Black Friday non sono convenienti. Negli scorsi anni, abbiamo monitorato i prezzi di centinaia di negozi per capire se, a differenza delle settimane precedenti, le offerte proposte in questa ricorrenza fossero reali o specchietti per le allodole.

Le percentuali di sconto sono spesso esagerate e che gli stessi prezzi possono essere disponibili anche in altri periodi. Purtroppo anche quest’anno, la tendenza generalizzata risulta la stessa del passato e ne conseguono due considerazioni.

Il prezzo barrato è quello di listino e non l’ultimo prezzo a cui è stato messo in vendita il prodotto. Infatti, scorrendo le percentuali di sconto applicate ai vari prodotti di elettronica, la sensazione è quella che alcuni siti l’abbiano un po’ sparata grossa. Nei casi analizzati, infatti, la percentuale di sconto viene calcolata prendendo come base il prezzo di listino del prodotto al momento del lancio sul mercato. Il prezzo di listino solitamente scende con il passare del tempo ma, usandolo come base per lo sconto, è semplice vantare ribassi anche del 50% su prodotti usciti diversi mesi fa e che, nel frattempo, hanno già subito un calo fisiologico del costo.

Le offerte esistevano già prima del Black Friday. Infatti, se pensavi di approfittare di questa giornata per fare l’affare del secolo, potresti restare un po’ deluso. La nostra analisi, infatti, ha evidenziato come certi prodotti in sconto durante questa ricorrenza fossero già stati lanciati in offerta in altre giornate che non c’entrano niente con il Black Friday. Addirittura, in alcuni casi questi prodotti erano scontati maggiormente in passato rispetto al periodo del Black Friday. Insomma, per trovare l’offerta giusta non è necessario aspettare il quarto venerdì di novembre, ma basta un monitoraggio attento per trovare prezzi simili anche in altri momenti dell’anno.

Storicamente il Black Friday dura una sola giornata e quest’anno sarà venerdì 25 novembre 2022.