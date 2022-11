Questo shampoo sta andando a ruba, ecco svelato il motivo

Questo shampoo sta andando letteralmente a ruba ed oggi vi sveliamo il particolare motivo.

Lo shampoo è un prodotto per la cura dei capelli utilizzato per rimuovere unto, sporco e particelle di pelle, inquinamento ambientale ed altre particelle inquinanti che gradualmente si formano e depositano sui capelli, così da rendere il capello e il cuoio capelluto puliti.

L’ingrediente attivo nella maggior parte degli sciampi è il laurilsolfato di sodio, un tensioattivo utilizzato anche in molti altri prodotti per la cura del corpo come saponi per la pelle e dentifrici per denti. Lo shampoo, quando entra in contatto con l’acqua, diviene un tensioattivo anionico che, mentre deterge i capelli e la cute, rimuove il sebo che lubrifica il fusto.

Ecco lo shampoo che sta andando a ruba

La prima impressione, di fronte a questo shampoo alla vitamina E, è indimenticabile: come il profumo di una tazza di cioccolata a casa della nonna. Quindi, se amate i profumi pungenti, questo prodotto sarà la vostra nuova ossessione. Length Retention Shampoo di Palmer’s Cocoa Butter è formulato per stimolare la crescita dei capelli con ingredienti naturali di provenienza responsabile, che rafforzano le ciocche dalla radice alle punte.

Sebbene conosciamo il marchio per i suoi prodotti per la cura del corpo, in particolare per le sue lozioni ultra-idratanti per la pelle secca, e spesso vediamo una volta al supermercato la linea per la prevenzione delle smagliature in gravidanza, è sorprendente trovare anche un’ampia linea di haircare, che includeva prodotti mirati per i capelli mossi e ricci (che è sempre apprezzata). Lo shampoo alla vitamina E in questione si trova su Amazon dopo diversi tentativi, poiché è così popolare che è costantemente esaurito.

L’etichetta era chiara, tra i suoi componenti principali c’è la vitamina E che nutre e ammorbidisce anche i capelli più danneggiati dall’uso di phon e piastra, dall’esposizione al sole o da processi di decolorazione molto aggressivi. Questa vitamina lavora in tandem con il burro di cacao, ingrediente distintivo di tutti i prodotti di questo brand di bellezza americano, per idratare ed eliminare il crespo senza bisogno di parabeni, ftalati, oli minerali o siliconi.

Questa è un’ottima notizia, soprattutto per chi ha i capelli mossi o ricci e cerca prodotti per controllare le chiome ribelli senza coprire il problema con strati artificiali che non lasciano passare i nutrienti. Inoltre, questo shampoo contiene biotina o vitamina B, riconosciuta dall’American Academy of Dermatology come ingrediente che cura la caduta dei capelli e ne stimola la crescita. Questa potente triade di vitamina E, B e cacao nutre, ciocca per ciocca, anche le chiome più fragili, che altrimenti andrebbero tagliate per riparare i danni.