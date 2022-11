Bonus di 20 mila euro per le nozze, come funziona? facciamo chiarezza

Oggi andremo a fare chiarezza sul bonus di 20 mila euro per le nozze, molto utile per tutte le coppie che vogliono sposarsi.

Da un punto di vista economico, un bonus è uno sconto su un obbligo di pagamento o un aumento di un diritto di incasso.

Il suo significato è produrre una gratificazione supplementare o un bonus. Pertanto, da un punto di vista economico, tutto ciò che avvantaggia qualcuno è incluso in questo concetto.

Ecco come funziona il bonus per le nozze

Il 2023 è l’anno giusto per dire il fatidico sì. Grazie al bonus matrimonio 2023, puoi ottenere una detrazione del 20% lorda fino a 20.000 euro di spese relative alla tua cerimonia. L’incentivo rientra nelle serie di agevolazioni per le famiglie e le giovani coppie presentate il 20 novembre dalla Lega alla Camera, in vista dell’anno nuovo.

Inoltre, se abiti nella regione Lazio, l’incentivo raddoppia: per realizzare le nozze che hai sempre sognato puoi ottenere fin da subito un contributo netto fino a 2.000 euro direttamente sul tuo conto corrente.

Al momento sappiamo che il bonus matrimonio 2023 verrà elargito come rimborso sulle spese che dovrai dichiarare, in percentuale del 20%. Il rimborso viene spalmato su cinque anni e distribuito tra i due coniugi.

E’ possibile beneficiarne, se: vengono presentati documenti che attestano spese entro i 20.000 euro. Per importi superiori non avrete diritto al rimborso. Infine, le spese che avete sostenuto devono essere effettuate in Italia.

Puoi richiedere il bonus se possiedi alcuni criteri particolari anche se dettagli approfonditi ancora non ce ne sono. Potranno beneficiarne: Coppie under 35, con ISEE riferito al reddito dichiarato al 31 dicembre 2022 non superiore a 23.000 euro e non superiore a 11.500 euro a persona, in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni.

Attualmente il bonus è già richiedibile per le giovani coppie residenti nel Lazio. La Regione ti concede un contributo fino a 2.000 euro sia che tu voglia sposarti in Chiesa sia che tu voglia contrarre un’unione civile. Infatti, l’intervento è stato deliberato dalla Giunta Regionale del Lazio per sostenere il settore Wedding, penalizzato a causa della pandemia da Covid 19. La vostra coppia può ricevere fino a 2,000 euro totali direttamente sul conto corrente indicato al momento della richiesta. L’incentivo vale fino a esaurimento fondi quindi, appena aprirà il bando.

Ogni spesa che riguarda il tuo matrimonio, in chiesa o in unione civile può essere presentata come voce per essere rimborsata. Tra le possibili voci che puoi recuperare abbiamo l’acquisto di bomboniere, abito e accessori da cerimonia (sposa e sposo), addobbi floreali, servizi di catering e ristorazione (massimo 700 euro), acconciatura e trucco, viaggio di nozze (massimo 700 euro), affitto sale e location per cerimonia e banchetto, servizi di riprese video e book fotografico, animazione, intrattenimento, spettacolo, consulenze di wedding planner e per finire, persino le fedi nuziali.