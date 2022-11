Giovannino, ecco chi è l’incubo della Ferilli a Tu si que vales

Giovannino è l’incubo di Sabrina Ferilli a Tu si que vales ed oggi andremo a vedere chi è realmente questo particolare personaggio.

Tu si que vales è un talent show italiano, in onda ogni sabato in prima serata su Canale 5 dal 4 ottobre 2014, con la conduzione di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Il programma è giunto alla nona edizione e viene registrato presso lo studio 8 del Centro Titanus Elios di Roma.

Il programma è basato sull’omonimo format di origine spagnola andato in onda tra il 2008 ed il 2013 su Telecinco, controparte spagnola di Canale 5, e dal 2016 su La Sexta con il nome ¡Tu si que vales!. Al programma possono partecipare tutti coloro che hanno un’abilità, sia canto, ballo o altro. Il vincitore del programma si aggiudica il montepremi di 100 mila euro.

Ecco chi è Giovannino di Tu si que vales

Giovannino è uno dei protagonisti indiscussi del programma. Il pubblico ha imparato ad amarlo per i suoi fantastici scherzi, terribili e inaspettati, a Sabrina Ferilli. Nel corso delle puntate, sono sempre innumerevoli i battibecchi e dispetti che vedono protagonisti i due volti ma che divertono il pubblico.

Il suo nome è Giovanni Iovino, attore, cabarettista ed ora anche disturbatore seriale a Tu sì que vales. L’attore di 26 anni è originario di Napoli ed ha lavorato per oltre 5 anni come animatore nei villaggi turistici, per poi intraprendere la carriera nel mondo del cinema, trovando il suo posto. Oltre ad alcune pubblicità, una parte nella terza stagione di Gomorra, i suoi ruolo più importanti sono quelli in Napoli velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio, il film di Matteo Garrone nel 2019, dove ha interpretato la maschera di Pulcinella e il coniglio.

Giovanni Iovino è anche presente e molto amato sui social: su Instagram è presente come @giovanni_is_giovannino mentre il suo profilo Tik Tok è @jonnytokk. Numerosi i video esilaranti dei suo personaggi anche sui suoi social, tra i quali il personaggio interpretato nel programma in onda su Canale 5 con i suoi scherzi “malefici”.

In occasione dell’ultima puntata del programma, Giovannino ha fatto portare a Sabrina Ferilli una torta per festeggiare i 70 giorni della loro conoscenza, che a giudicare dal successo avuto da parte del pubblico, potrebbe riconfermarsi anche nella prossima edizione.

