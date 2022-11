Mondiali, una squadra rischia il caos durante la gara

Durante i Mondiali in Qatar 2022, una squadra ha rischiato grosso ed ha causato un vero e proprio caos nel match.

Il campionato mondiale di calcio 2022 si sta svolgendo in Qatar ed è la ventiduesima edizione della massima competizione per le rappresentative di calcio (squadre comunemente chiamate nazionali) maschili maggiori delle federazioni sportive affiliate alla FIFA.

Questa è l’ultima edizione del torneo a prevedere la partecipazione di 32 nazionali, poiché dal 2026 il mondiale verrà esteso a 48 partecipanti. Nel luglio 2018, il presidente della FIFA Gianni Infantino non aveva escluso che questo allargamento potesse già avvenire proprio in questa edizione del mondiale, ma l’idea è stata successivamente scartata.

Ecco cosa è successo in una partita del Mondiale

Come riporta Tuttosport, durante il match fra Uruguay e Corea del Sud, la squadra allenata da Diego Alonso si trovava di fronte a sé addirittura 5 Kim. Infatti, la grafica delle formazioni ufficiali presentava portiere e difesa della squadra asiatica con il nome Kim e senza il resto.

La partita di giovedì è terminata 0-0 e possiamo dire che la Corea del Sud ha mantenuto la porta inviolata grazie a Kim. Nell’altro match del girone H, il Portogallo ha battuto il Ghana per 3-2 con i gol di Ronaldo, Joao Felix e Leao. Per la squadra africana, le reti realizzate sono state di Ayew e Bukari. Domani alle ore 14, la Corea del Sud affronterà proprio il Ghana, mentre alle ore 20 ci sarà il big match tra Portogallo ed Uruguay.

La partita Corea del Sud-Ghana si giocherà Lunedì 28 Novembre 2022 alle ore 14:00 all’Education City Stadium di Al Rayyan. Tutti i Mondiali di Qatar 2022 saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sulle reti Rai: più precisamente, la partita in questione sarà visibile su Rai 2. Chi volesse invece seguire la partita in streaming potrà usufruire del servizio di Rai Play: gli utenti potranno accedere direttamente al sito tramite pc, oppure scaricando l’app; in alternativa, basterà accedere al sito Rainews.it.

Probabile formazione Corea del Sud (4-3-3): Seung-Gyu Kim; Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Kyung-Won Kwon, Jin-Su Kim; Woo-Young Jung, In-Beom Hwang; Hee-Chan Hwang, Jae-Sung Lee, Heung-Min Son; Ui-Jo Hwang. Allenatore: Bento. Indisponibili: –

Probabile formazione Ghana (4-4-2): Ati Zigi; Odoi, Amartey, Lamptey, Dijku; Sulemana, Abdul, Partey, J. Ayew; I. Williams, Kudus. Allenatore: Addo. Indisponibili: –

Questo è il primo incontro tra Corea del Sud e Ghana dall’amichevole del giugno 2014, con Jordan Ayew che ha segnato una tripletta nella vittoria per 4-0 delle Black Stars. Le Tigri Asiatiche hanno segnato esattamente due gol in ciascuno dei tre incontri della Coppa del Mondo contro nazioni africane, battendo il Togo 2-1 nel 2006, pareggiando 2-2 con la Nigeria nel 2010 e perdendo 4-2 contro l’Algeria nel 2014.