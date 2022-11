Attenzione a questi pericoli per la vista, potrebbero portare a conseguenze gravissime

Attenzione a questi pericoli per la vista, poiché potrebbero causarti delle conseguenze gravissime. Ora tutte le persone sono molto allarmate.

La vista è uno dei cinque sensi, quello mediante il quale è possibile percepire gli stimoli luminosi e, quindi, la figura, il colore, le misure e la posizione degli oggetti. Tale percezione avviene per mezzo degli occhi.

La Giornata mondiale della vista si celebra ogni anno il secondo giovedì del mese di ottobre. Voluta dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è promossa in Italia soprattutto dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus e dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

Attenzione a questi pericoli per la nostra vista

Fin da bambini gli occhi devono essere tenuti sotto controllo attraverso regolari visite oculistiche. A seconda dell’età e delle esigenze di ciascuna persona, l’oculista fornirà le indicazioni più opportune. Ci sono però alcuni segnali che meritano attenzione e in loro presenza è bene consultare l’oculista.

Miodesopsie o corpi mobili: immagini di piccoli corpuscoli che sembrano fluttuare davanti a noi all’interno del campo visivo. Si tratta di opacità del corpo vitreo, la massa che riempie l’interno dell’occhio; quando la luce attraversa il corpo vitreo incontrando tali addensamenti proietta ombre sulla retina disturbando la visione.

Occhi rossi: (anche detti iperemia congiuntivale) sono un disturbo molto comune, causato da una dilatazione dei vasi sanguigni, per via di irritazioni o infezioni. Nella maggior parte dei casi, le cause all’origine degli occhi rossi sono facilmente individuabili e il disturbo si risolve in un tempo relativamente breve; in altri casi l’arrossamento oculare può dipendere da lesioni, traumi o corpi estranei presenti nell’occhio; più raramente, gli occhi rossi sono da associare alla presenza di patologie anche gravi come un attacco acuto di glaucoma, uveite, cheratite, scleriti.

Lacrimazione eccessiva: in presenza di irritazioni o infiammazioni a carico della superficie dell’occhio per via di infezioni, allergie, corpi estranei o altre sostanze, l’occhio produce più lacrime. La lacrimazione eccessiva può interessare uno o entrambi gli occhi e può causare l’offuscamento della vista, patologie alle palpebre e la formazione di incrostazioni delle secrezioni.

Visione doppia (o diplopia): quando si guarda un oggetto si vedono due immagini. Può interessare un occhio solo (diplopia monoculare) e in questo caso in genere è dovuta a irregolarità della superficie della cornea o a problemi alla cornea o alla retina o riguardare entrambi gli occhi (diplopia binoculare), la cui causa più frequente è lo strabismo , ma può essere determinata anche da problemi neurologici o muscolari.

Pupille di diverse dimensioni (o anicosoria): le pupille cambiano dimensione fisiologicamente per regolare la quantità di luce che entra nell’occhio: al buio infatti sono più grandi, mentre se la luce è intensa tendono a stringersi. La dilatazione e il restringimento avvengono simultaneamente per entrambe le pupille. Se però le pupille presentano dimensioni diverse tra loro potrebbero indicare un’anisocoria fisiologica, oppure un danno fisico all’occhio (trauma, infezione) o la presenza di patologie a carico dell’iride o della pupilla.

Dolore all’occhio: da solo o in associazione ad altri sintomi come per esempio occhi rossi, lacrimazione, gonfiore delle palpebre (occhio gonfio). Potrebbe essere riconducibile a patologie oculari come congiuntivite, uveite, glaucoma, allergie ma anche (soprattutto se si presenta da solo) essere legato ad altre condizioni mediche (come l’infiammazione del nervo trigemino).

Calo della vista: può manifestarsi in diversi modi: si può vedere meno bene, vedere ombre o vedere come se si avesse una tenda sull’occhio. Può riguardare un solo occhio, entrambi o anche solo parte del campo visivo.