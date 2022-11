Unghie, nuova tendenza per il 2022, tutte le donne in fibrillazione

La nuova tendenza delle unghie per il 2022 è arrivata ed ora tutte le donne sono in fibrillazione.

Le unghie hanno la funzione di facilitare la presa, contribuire alla stabilità strutturale delle dita e limitare l’usura delle estremità a contatto del terreno. Le varie forme di unghie hanno nomi differenti a seconda delle specializzazioni funzionali, come artigli o zoccoli.

Le unghie sono costituite principalmente da più strati di cheratina. La parte più esterna e più dura ed è composta da fibre perpendicolari alla direzione di crescita, mentre la parte sottostante è meno dura ed ha una struttura lamellare.

Ecco la nuova tendenza delle unghie

Le donne amanti del total black possono finalmente esultare. Infatti, secondo le ultime tendenze, lo smalto nero è uno dei colori must have per le unghie Autunno 2022. Il “merito” è da attribuire (anche) a Chiara Ferragni, che l’ha recentemente sfoggiato su Instagram, ma in realtà le unghie con lo smalto nero non sono mai davvero passate di moda.

Il nero è un passepartout, nel fashion come nel beauty. Le possibilità di scelta, quando si tratta di colorare le unghie in black, sono davvero tantissime. Spopola, per esempio, lo smalto nero opaco, da usare da solo per una manicure completamente matt oppure con il classico smalto lucido. Le unghie possono essere semplici e minimal, super essenziali, ma anche preziose e glamour complice l’applicazione di decorazioni, glitter e brillantini. Non mancano gli spunti neppure per chi apprezza il french nero, un altro trend TOP degli ultimi anni per lo smalto semipermanente e il gel.

Con le unghie Ciocco Brownie, caratterizzate da smalto marrone color cioccolato, un altro colore scuro e intenso si appresta a conquistare le scene in questo Autunno 2022. Stiamo parlando, come abbiamo anticipato, di un evergreen tornato alla ribalta proprio in queste settimane: lo smalto nero. Lo abbiamo visto sulle unghie di Chiara Ferragni, che lo ha scelto lucido e “puro” per le sue unghie medio-corte leggermente a mandorla, ma sta letteralmente spopolando ovunque, a partire dal mondo social.

Come tutte le nuance di smalto per unghie, anche lo smalto nero è disponibile in diversi finish. Se si amano le unghie matt, vi suggeriamo di provare quello opaco, dall’effetto vellutato e incredibilmente raffinato. Si può stendere su tutte le unghie oppure sfruttare per realizzare piccoli dettagli alternandolo con lo smalto nero classico.

Smalto nero opaco e lucido insieme sono l’ideale per dare vita a manicure e nail art tono su tono ma diverse dal solito, dal twist più creativo e originale. Le unghie nere opache, infatti, rischiano di essere fin troppo cupe: utilizzando insieme dello smalto glossato si riesce a dare un tocco in più di luminosità alle mani.