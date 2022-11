Federer torna alla grande, la novità lascia a bocca aperta

Roger Federer finalmente torna alla ribalta e la novità lascia tutti i suoi fans a bocca aperta.

Soprannominato King Roger, in virtù dei primati e dei titoli conseguiti, dello stile di gioco efficace su ogni superficie e dell’accuratezza tecnica dei suoi colpi, è considerato uno dei migliori tennisti di tutti i tempi nonché uno dei più grandi sportivi di sempre.

Con 20 trionfi in 31 finali, è il terzo tennista più vincente nelle prove del Grande Slam, dietro a Rafael Nadal (22) e Novak Djokovic (21). Nello specifico, ha vinto 8 Wimbledon (record), 6 Australian Open, 5 US Open e 1 Roland Garros. È al terzo posto anche nella classifica delle vittorie dei Big Titles (54), ovvero i tornei di tennis più importanti e prestigiosi al mondo.

Ecco la novità di Roger Federer

La Mercedes di Roger Federer va all’asta e si tratta di un modello piuttosto particolare. Non è un mistero che il campione svizzero sia legato da tanti anni all’azienda di Stoccarda e questo esemplare di Mercedes-Amg GT 63 S E Performance è stato personalizzato proprio per lui. Federer ha ricevuto l’auto in occasione della Laver Cup 2022, nello scorso mese di settembre, dove per l’ultima volta è stato impegnato in una partita ufficiale prima del ritiro.

Tuttavia, questa Mercedes di Roger Federer aveva un destino particolare sin dall’inizio, visto che non è stata mai immatricolata e dunque mai guidata. Il motivo è che è stata realizzata proprio per essere venduta per beneficenza e per questo è stata dipinta in Neon Yellow, un colore che non è presente nella gamma e che richiama quello delle palline da tennis.

Il prezzo di partenza dell’asta organizzata da RM Sotheby’s, che si terrà domani a Monaco di Baviera, è di 200.000 euro ma c’è da scommettere che chi se la aggiudicherà pagherà un prezzo ben più alto. Dopodiché, Mercedes investirà tutto il ricavato dell’asta nella ristrutturazione di un campo da tennis pubblico a Londra, consentendo agli appassionati di tennis di tutte le età di giocare gratuitamente su un campo di alta qualità.

L’operazione verrà effettuata insieme al famoso duo di artisti post-graffiti “Low Bros”, composto dai fratelli Christoph e Florin Schmidt di Berlino. L’auto di serie con la Stella su cofano è la più potente mai commercializzata ed inoltre è stata sviluppata direttamente ad Affalterbach, ovvero la sede della divisione ad alte prestazioni della casa tedesca, dove le prestazioni sono un argomento serio, come dimostrato dagli 843 CV e 1.400 Nm del powertrain ibrido.

Questo è composto da un classico 4 litri V8 bi-turbo a benzina, che contribuisce con 639 CV e 900 Nm, e da un motore elettrico posizionato sull’asse posteriore (insieme a un cambio a due rapporti e a un differenziale autobloccante), che mette a disposizione altri 204 CV e 320 Nm.