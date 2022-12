Uova, ecco cosa stiamo mangiando, il test rivela qualcosa di incredibile

Il test sulle uova rivela qualcosa di incredibile ed oggi finalmente sappiamo con certezza cosa stiamo mangiando.

L’uovo è un alimento consumabile direttamente o come ingrediente in numerosi piatti delle cucine di tutto il mondo. Il più utilizzato è l’uovo di gallina, ma si consumano anche le uova di altri volatili: quaglia, anatra, struzzo, oca, eccetera.

Nell’uso corrente, il termine “uovo” senza altre precisazioni indica quello di gallina. Si consumano anche uova di pesci (caviale, uova di lompo, bottarga), di tartarughe, di vari rettili, di molluschi (lumache), e di insetti.

La verità sulle uova attraverso un test

L’uovo di gallina è un alimento molto nutriente e possiede proteine con amminoacidi essenziali (quelli cioè che l’organismo non produce e deve, per forza, prenderli dagli alimenti), vitamine (A, D, K, E e del gruppo B), sali minerali (ferro, zinco, fosforo, calcio e selenio) e grassi (mono e poli insaturi, non solo colesterolo come si crede comunemente).

L’Italia, con i suoi 12,6 miliardi di uova (dati Ismea), nel 2020 è stata il quarto produttore europeo, dopo Francia, Germania e Spagna. Sono 41 milioni le galline ovaiole tricolori, 2.600 allevamenti soprattutto nel Nord Italia (Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna) dove si concentra la maggior parte della produzione. Oltre due miliardi e mezzo di euro il volume d’affari, per la parte agricola, la lavorazione e la trasformazione del prodotto.

Una filiera che tutto sommato funziona e soprattutto garantisce che le uova che raggiungono i supermercati, prima, e poi le nostre tavole, siano di qualità. Messo alla prova sull’eventuale presenza di tracce di insetticidi e sul livello di igiene, il nostro campione composto da 22 uova di diversi marchi non ha deluso.

I marchi testati sono: Aia, Cà Bianca (Md), Carrefour (bio e non), Casa Bonelli (Todis), Coccodì Bio, Conad (bio e non), Coop (bio e non), Delizie del Sole – Eurospin (bio e non), Esselunga (bio e non), Le Naturelle (bio e non), Le Stagioni d’Italia, Ovito, Terra – Lidl, Todis Biologico.

Tutte passano il nostro test con un voto che va da Eccellente a Ottimo. Archiviati gli scandali Fipronil, che nel 2017 sconvolsero mezza Europa, con una contaminazione partita da un allevamento olandese, e prima ancora quello diossina, un orribile allarme sanitario nonché un caso politico in Belgio che ha avuto ripercussioni roboanti in tutta Europa, dall’Inghilterra all’Italia. Le uova, finalmente, si godono il loro successo a tavola, forti anche dei nuovi e assolutori studi clinici.