E’ il dubbio di molti genitori, ecco quando iniziare questa importante abitudine se hai bambini piccoli

La cura dei denti gioca un ruolo importante per la salute e l’aspetto fisico sia nell’età adulta che nell’infanzia. Anche se i denti da latte del bambino cadranno entro pochi anni è indispensabile averne cura non appena cominciano a spuntare: solo in questo modo si assicurerà una crescita sana alla mandibola e ai denti permanenti.

Proprio per questo, molti dentisti consigliano di educare i figli all’igiene orale fin dal momento dello svezzamento. Anche se sono presenti solo pochi dentini, o non ce ne sono affatto, un massaggio delicato può dare sollievo alle gengive doloranti e allontanare i batteri dal cavo orale.

Nella maggior parte dei casi, all’inizio, il bambino si laverà i denti spontaneamente cercando di imitarti, quindi lo tratterà come un gioco. E se, nonostante il tuo esempio, non dovesse sorridere all’idea di lavarsi i denti, un po’ per volta diventerà una sana e piacevole abitudine.

È importante spiegare a tuo figlio come usare lo spazzolino elettrico. Questo strumento va passato delicatamente sulla superficie dei denti, all’esterno, all’interno e sui molari, soffermandosi per qualche secondo dente per dente e senza fare movimenti bruschi con la mano. Quindi, basta appoggiarlo senza spingere sull’attaccatura del dente, in modo da rimuovere la placca che si deposita vicino alla gengiva. Quando insegni a tuo figlio come usare lo spazzolino elettrico, ricordagli anche che è necessario spazzolare i denti per almeno 2 minuti, tempo minimo raccomandato per una pulizia della bocca ottimale.

Mano a mano che tuo figlio crescerà, insegnagli a dedicare sempre più tempo e attenzione alla pulizia dentale, coinvolgendolo anche nella scelta del dentifricio e soprattutto dello spazzolino, che dovrà di volta in volta adattarsi allo sviluppo della sua dentizione e alla conformazione della sua bocca. Tre anni è l’età giusta per spiegare al tuo bambino quanto sia importante lavarsi i denti e prendersi cura dell’igiene orale ogni giorno, con abitudini corrette.