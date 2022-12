Attenzione a questo insetto, in inverno potrebbe infestarvi tutta casa

Bisogna fare molta attenzione a questo insetto, poiché in inverno potrebbe infestare tutta la nostra abitazione.

Gli insetti sono una classe di animali appartenenti al grande phylum degli Arthropoda. Questa classe rappresenta il più grande tra i raggruppamenti di animali che popolano la Terra, annoverando oltre un milione di specie, pari ai cinque sesti dell’intero regno animale.

Gli insetti sono organismi che, in positivo o in negativo, hanno una stretta relazione con l’uomo e le sue attività, fino a condizionarne, più o meno direttamente, l’economia, l’alimentazione, le abitudini e la salute.

Nel mese di dicembre non bisogna soltanto difendersi dal freddo e dalle rigide temperature che arrivano, ma anche dalla presenza di insetti che giungono in casa facendo scatenare l’allarme. Questi ospiti sgraditi sono le cimici, che arrivano per diversi motivi e cause.

La presenza delle cimici, anche durante il mese di dicembre, continua con moltissime segnalazioni negli ultimi anni. Le temperature rigide non debellano questi insetti, anzi, la loro presenza in casa sembra essere ancora più minacciosa. Sono diversi i post anche sui social che si lamentano della presenza di questi insetti nelle case.

In questo periodo, non solo le classiche cimici di colore verde, ma anche le asiatiche o le cimici dei materassi o dei letti tendono a essere presenti nelle abitazioni. Si trovano un po’ ovunque e si sentono per il loro ronzio e sbatacchiare. In casa è possibile trovarle sulle finestre, le tende, lungo i davanzali e i balconi.

Si accomodano e rifugiano in ogni intercapedine e anfratto: dalle verande sino alle finestre passando anche per le cantine o i garage dove non vengono quasi mai disturbate. La cimice asiatica poi tende ad attaccare soprattutto gli alberi da frutto ed è proprio in quelle zone che si trova nei periodi maggiormente freddi del mese di dicembre.

Sono attirate anche da alcune piante erbacee e alberi da frutto come i pomodori, i mais, il banano. In casa o in giardino soprattutto se si hanno piante di questo tipo è bene controllarle attentamente prendendo tutte le precauzioni del caso dal momento che potrebbero essere prese d’assalto da questi insetti così fastidiosi.

Per allontanare ed evitare le cimici nel mese di dicembre in casa, bisogna agire in maniera tempestiva adottando rimedi e soluzioni efficaci. La migliore arma che si ha contro questi insetti, al posto di veleni e insetticidi che risultano dannosi, è l’uso di un prodotto efficace e conveniente, ovvero Ecopest Home che le allontana immediatamente.