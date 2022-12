E’ il sogno di molte donne, ed una l’ha reso possibile, darà una svolta alla vita

Il sogno è diventato finalmente realtà e la donna sta per cambiare completamente la propria vita.

Il desiderio di questa signora, però, è diventato reale ed ha reso possibile un evento mai accaduto nella storia. Infatti, da oggi potrà finalmente dare una svolta alla sua vita.

Il sogno di molte donne è divenuto realtà

Una 38enne inglese, residente a Milton Keynes, Bucks (nel Regno Unito), ha avuto l’idea di affittare il proprio marito a donne sole, e gli affari stanno andando benissimo. La tariffa è a ora o giornaliera, ma l’uomo non fa lavori idraulici o elettrici.

Laura Young, questo il nome dell’imprenditrice inglese, ha deciso di mettere il proprio coniuge su piazza a sole 40 sterline all’ora, più o meno 47 euro, o anche ad una tariffa giornaliera di 250 sterline. L’uomo può essere affittato però principalmente da donne. Sulla pagina Facebook di Laura si possono vedere continue pubblicità che sponsorizzano l’azienda familiare, nata grazie a un podcast in cui un signore raccontava di riuscire a vivere montando mobili, e subito preso d’esempio dalla 38enne che ha messo le abilità del marito sul social e sull’app Nextdoor, con tanto di video.

James, questo il nome del coniuge 42enne tuttofare, ha praticamente tutta l’agenda occupata. I suoi lavori vanno dal fissare scaffali al montare tende, armadi, e perfino costruire un muro. Non si occupa però di nessun lavoro idraulico o elettrico. L’azienda va benissimo, anche perché i ruoli sono ben definiti: Laura è la mente e James il braccio. La 38enne, che non manca certo di inventiva, ha anche pensato a una super offerta di Natale, in cui il maritino si rende disponibile a installare le luci per le festività, sia all’interno che all’esterno delle abitazioni.

“Non mi sarei mai aspettata che decollasse così tanto. Abbiamo dovuto iniziare a rifiutare i lavori e ridurre i nostri orari, quindi ora lo facciamo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00“. Queste sono state le parole della donna al Mirror.

Un successo inaspettato che ha costretto il 42enne a dire addio al suo lavoro principale, quello di magazziniere, per occuparsi a tempo pieno dei lavoretti a ore. I soldi servono particolarmente a questa famiglia in cui ci sono tre figli. La moglie è costretta a prendere appuntamenti anche a 150 miglia di distanza, tanta è la richiesta. Laura ha raccontato che il primo cliente doveva sostituire il telaio della porta, mentre adesso al marito viene anche chiesto di ricostruire un muro.