Il ritorno del Signore degli Anelli, anzi no, la novità spiazza i fans

Tutti i fans si aspettavano il ritorno del Signore degli Anelli ed invece la novità per gli appassionati della saga è molto diversa.

Il Signore degli Anelli è un romanzo epico high fantasy scritto da J. R. R. Tolkien e ambientato alla fine della Terza Era dell’immaginaria Terra di Mezzo.

Scritto a più riprese tra il 1937 e il 1949, fu pubblicato in tre volumi tra il 1954 e il 1955 nonché tradotto in trentotto lingue ed ha venduto oltre 150 milioni di copie, che lo rendono una delle opere letterarie di maggior successo del XX secolo.

I fans del Signore degli Anelli sono in attesa delle novità

Bologna e provincia diventano La Terra dei Tortelli, governata da un re stanco e anziano che da anni difende la ricetta originale del tortellino e che cederà il suo trono solo a chi riuscirà ad entrare in città dopo aver attraversato gli otto territori in cui è divisa la provincia. Questa l’idea è alla base del Signore dei Tortelli-Le Due Torri, il nuovo gioco di strategia che, fin dal titolo, richiama scherzosamente il capolavoro fantasy Il Signore degli Anelli.

Il gioco, ideato da Boh! Edizioni e da Succede solo a Bologna, è in vendita al prezzo di 42 euro, sul sito www.bohedizioni.it, nella sede di Succede solo a Bologna in Corte Galluzzi e in 60 punti vendita tra librerie, edicole e negozi di giocattoli di Bologna e provincia. A ricreare il territorio bolognese per questa sorta di Risiko destinato ai bambini dai 10 anni in su è stato il disegnatore Jacopo Camagni, che lavora, tra gli altri, per la Marvel e per Sergio Bonelli Editore.

I giocatori verranno aiutati dalle Carte obiettivo e dalle Carte bazza ed, inoltre, potranno sfruttare gli antichi canali navigabili del bolognese. I luoghi sono quelli dell’intera area metropolitana, dal capoluogo ai paesi della pianura, passando per l’Appennino.

“Questo gioco permette di raccontare e valorizzare la nostra storia e il nostro patrimonio culturale in maniera divertente, in modo da farla conoscere anche ai più piccoli“. Queste sono state le dichiarazioni del direttore di Ascom Bologna Giancarlo Tonelli e di Fabio Mauri, presidente di Succede solo a Bologna.

Bologna è un comune italiano di 391,810 abitanti, capoluogo dell’omonima città metropolitana ed a sua volta capoluogo dell’Emilia Romagna. Sede della più antica università del mondo occidentale, ospita numerosi studenti che ne animano la vita culturale e sociale. La città è nota per le sue torri, i suoi lunghi portici e un ben conservato centro storico, fra i più estesi d’Italia.