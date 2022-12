XFactor, colpo di scena dietro le quinte, la cantante senza freni

Il colpo di scena dietro le quinte di XFactor sta facendo scalpore e sembra proprio che la cantante non abbia avuto freni.

XFactor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica The X Factor. Le prime quattro edizioni sono andate in onda su Rai Due, mentre dal 2011 è in onda su Sky Uno.

Il programma è stato condotto da Francesco Facchinetti durante le prime quattro edizioni dal 10 marzo 2008 al 23 novembre 2010, da Alessandro Cattelan dal 20 ottobre 2011 al 10 dicembre 2020, da Ludovico Tersigni dal 16 settembre al 9 dicembre 2021 e da Francesca Michelin dal 15 settembre 2022. Dalla settima edizione, il programma viene prodotto solo da Fremantle Italia.

La cantante senza peli sulla lingua ad XFactor

Nelle ultime settimane, la domanda in voga sul web è: c’è stato un flirt a XFactor tra Beatrice Quinta e il giudice Rkomi? Ciò che sembrava reale, in realtà è stato uno sketch montato per amore dell’arte (e dello share?) all’insaputa della cantante che in realtà credeva davvero di piacergli.

Per questo motivo durante l’ultima puntata, dopo aver scoperto la verità, Beatrice Quinta ha deciso di cambiare la propria esibizione e dedicare la sua versione di Teorema non più a Rkomi, ma al suo giudice Dargen D’Amico.

“La performance l’ho cambiata all’ultimo, in realtà dovevo andare da Mirko [Rkomi, ndr] e dovevo guardarlo male. Però ha detto quella cosa della gag che mi ha fatto un po’ stranire in realtà. Cos’è la gag? Il flirt fra noi. Per me era sul serio reale! A quanto pare però per lui no. E io ho detto ‘ok va bene amo, ne trovo un altro qual è il problema’. E così alla fine durante la mia esibizione non sono andata da Mirko, ma da Dargen D’Amico“. Queste sono state le dichiarazioni proprio della cantante.

L’esibizione di Teorema, brano di Marco Ferradini rivisitato e corretto da Beatrice Quinta, è ormai virale sui social. Giovedì sarà eletto il vincitore di X Factor. In finale sono arrivati lei del team di Dargen D’Amico; Linda di Fedez; i Tropea di Ambra Angiolini e I Santi Francesi di Rkomi.

Beatrice Quinta nasce come Beatrice Maria Visconti a Palermo, nel 1999. Cresciuta con una grande passione per la musica, Beatrice ne è stata sempre circondata. Crea il suo personale stile grazie alle influenze della musica anni Settanta e Ottanta. Trasferitasi a Milano intorno al 2020, Beatrice Quinta si presenta alle selezioni di X Factor 2022 sfoggiando uno stile elettro-pop e cantando il suo inedito Se$$o.