L’acqua davvero fa dimagrire? Ecco la verità che nessuno ti ha detto

Da oggi sappiamo tutta la verità sugli effetti dell’acqua sul nostro corpo. Finalmente potremo sapere se l’acqua ci fa dimagrire o meno.

L’acqua in natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è alla base di tutte le forme di vita conosciute, compreso l’essere umano. Inoltre, ad essa è dovuta anche la stessa origine della vita sul nostro pianeta ed è indispensabile anche nell’uso civile, agricolo e industriale.

Sin da tempi antichissimi, l’uomo ha riconosciuto la sua importanza, identificandola come uno dei principali elementi costitutivi dell’universo e attribuendole un profondo valore simbolico, riscontrabile nelle principali religioni. Ne ha parlato la rivista Riza.

Ecco tutta la verità sulle funzioni dell’acqua

Ci sono alcuni momenti della giornata in cui possiamo sfruttare al meglio il potere dell’acqua per dimagrire. Ecco allora come organizzare una tua agenda “idratante” che favorisce anche la perdita di peso e combatte i gonfiori.

La prima acqua per dimagrire andrebbe bevuta appena svegli, a digiuno, prima di fare colazione. Lo fanno da sempre i giapponesi e, anche grazie a questa buona abitudine, hanno tra i più bassi tassi di obesità (e un’aspettativa di vita più lunga). Questa è una vera e propria “doccia intestinale”, che depura in profondità l’organismo. Trovando stomaco e colon vuoti, dopo il digiuno notturno, l’acqua li ripulisce con maggior efficacia e riduce la possibilità che si formino, durante il giorno, processi fermentativi che sono una delle cause della pancia gonfia.

Una mezz’ora prima di sedersi a tavola, sia a pranzo che a cena, dovresti bere 500 ml d’acqua per dimagrire, pari a due bicchieri e mezzo. Infatti, questo è un trucco tra i più efficaci per perdere peso, come ha dimostrato una ricerca svolta dall’Università americana Virginia Tech di Blacksburg. In un altro studio pubblicato su Obesity sono state reclutate 84 persone fortemente in sovrappeso: un gruppo doveva bere mezzo litro d’acqua prima dei pasti, l’altro poteva farne a chi si sedeva a tavola senza aver bevuto. Questo mezzo litro d’acqua ti sarà utile anche per arrivare all’ora del pasto con un minor bisogno di cibo, consentendoti di ridurre le porzioni.

Al mattino e al pomeriggio è importante continuare a bere acqua per dimagrire, almeno un bicchiere. Bere tra un pasto e l’altro riduce la tentazione di spizzicare fuori orario e di cedere alla tentazione di una bibita dolce che non spegne la sete e ti fa ingrassare.

L’ultimo bicchiere d’acqua per dimagrire (ad esempio sotto forma di tisana) dovresti berlo circa un’ora prima di andare a dormire: garantirai al corpo l’idratazione necessaria per sostenere il metabolismo notturno, che si occupa di raccogliere e preparare allo smaltimento le tossine accumulate durante il giorno, ma anche di eliminare i grassi.