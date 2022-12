Sorpresa sulle passerelle, quello che accade commuove tutti

Una grande sorpresa sulle passerelle commuove tutti e gran parte delle persone sono rimaste scioccate dall’accaduto.

Nella moda le soprese non mancano di certo, ma questo fatto imprevedibile ha suscitato l’interesse e la commozione di molte persone.

Ecco la bellissima sorpresa sulle passerelle

“Adele per add” è un progetto di sartoria solidale che coinvolge persone rifugiate in Italia. Questo programma contiene una capsule di pezzi unici, espressione di diverse culture e luoghi. Piccole opere d’arte da indossare e che promuovono la solidarietà, l’uguaglianza e l’inclusività. Questa iniziativa è nata per favorire l’orientamento professionale dei richiedenti asilo e la loro integrazione.

Questa collezione moda speciale è nata dall’incontro tra add, brand milanese di capi spalla in piuma fondato nel 1999, e il progetto di sartoria solidale “Linea Adele”, curato dall’Associazione Francesco Realmonte Onlus con l’obiettivo di garantire opportunità di lavoro gratificante a giovani in cerca di asilo, tramite la creazione e la commercializzazione di prodotti sartoriali di diversa tipologia. Un progetto, inoltre, altamente formativo e istruttivo, scelto da add perché in grado di formare e di certificare la competenza di questi giovani attraverso un “passaporto del mestiere” ad hoc.

Da sempre impegnata su importanti tematiche sociali, add ha rimarcato così il suo impegno donando all’organizzazione diversi suoi capi iconici appartenenti alle collezioni passate, per essere rivisitati e rielaborati dalle abili mani dei sarti e delle sarte del laboratorio. Ne è nata una capsule di pezzi unici, caratterizzati dalla qualità, dall’eleganza e dal design ricercato. Colori e forme si mescolano insieme creando così piccole opere d’arte da indossare.

L’intero ricavato della vendita della capsule collection verrà devoluto e investito dall’Associazione Francesco Realmonte Onlus per aiutare ad orientare all’attività lavorativa altri sarti migranti, che possano così migliorare la propria vita. Grazie al supporto di psicologi, a ogni persona che si rivolge all’Associazione (premiata con l’Ambrogino d’oro e il logo “Welcome for refugee integration” di UNHCR) viene offerto un percorso di conoscenza e maturazione personale per individuare e valorizzare le proprie competenze, le proprie propensioni, recuperando esperienze formative, lavorative e informali, riconosciute in un “passaporto di competenze” al termine del percorso in sartoria, pensato per rendere più semplice l’inserimento lavorativo.