Rivoluzione social, la piattaforma sta creando scompiglio tra gli utenti

Tutti gli utenti che utilizzano le piattaforme social sul web sono rimasti a bocca aperta, ma questa volta non per i contenuti.

Da quando sono entrati i social network nella nostra vita, molte cose sono cambiate ed il loro utilizzo ha modificato molte abitudini, ma soprattutto è entrato nella quotidianità e nelle questioni sia personali che professionali.

Parliamo nello specifico di Tik Tok, il social network cinese lanciato nel settembre 2016, inizialmente con il nome musical.ly. Attraverso l’app, gli utenti possono creare brevi clip di durata variabile ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri, effetti particolari e suoni ai loro video.

Il Giappone è il paese nel mondo con più visualizzazioni su Tik Tok, al secondo posto si trova la Russia mentre chiude il podio il Messico. L’Italia è al settimo posto di questa particolare classifica, seconda in Europa.

Nuovo record di visualizzazioni su Tik Tok

Zach King adora Harry Potter, ma i numeri delle visualizzazioni dei suoi video su TikTok sono cresciuti non certo per magia, bensì per il suo talento e per il crescente interesse degli utenti nei suoi confronti. Il giovane è stato recentemente menzionato dal Guinness dei Primati per il video più celebre su TikTok, con ben 2.2 miliardi di visualizzazioni.

Numeri da capogiro per il ragazzo, considerato che sul pianeta ci sono 8 miliardi di esseri umani e molti di loro non hanno neanche una connessione. Il video del ragazzo, appassionato di Harry Potter, è intitolato “La scopa magica di Zach King” ed è stato pubblicato nel dicembre 2019. Da qui è stato un crescendo di visualizzazioni: “Hanno rifiutato la mia domanda a Hogwarts, ma ho comunque trovato un modo per diventare un mago“.

Il giovane illusionista appare vestito come un perfetto alunno della scuola di magia del maghetto più famoso del mondo, e sembra proprio volare su un manico di scopa, prima di spiegare che ovviamente c’è il trucco. Molti follower non hanno creduto ai loro occhi: “Sono l’unico a guardare e riguardare questo video per capire cosa c’è dietro?“.

Zach è stato catturato dal mondo della magia in giovane età. Era un bambino timido e introverso e amava assistere a spettacoli di magia con suo nonno. “Mi sentivo in imbarazzo, ma se mi esibivo in trucchi di magia mi sentivo immediatamente a mio agio e riuscivo a socializzare con i miei coetanei“, ha svelato il ragazzo al sito di Guinness World Records.

Nel 2008 il ragazzo ha iniziato a postare video su Youtube, incantando il web ed esplorando il vasto mondo degli effetti video per creare filmati sempre più accattivanti. Per lui, arrivare primi a postare contenuti di un determinato tipo è fondamentale: “Penso di aver ottenuto successo perchè ho iniziato presto. È stato fondamentale iniziare a destreggiarmi presto sui social. Ero su TikTok quando ancora si chiamava Musical.ly, ma non pensavo avrei mai realizzato un record mondiale“.