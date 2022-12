Tumori, arriva una novità direttamente dall’Italia, ecco come potrebbe aiutare milioni di pazienti

E’ un argomento molto importante e delicato, non solo quello della salute ma soprattutto quello sui tumori.

Arriva una importante notizia che può dare una importante svolta riguardo a questa lotta mondiale, e la novità arriva direttamente dall’Italia.

Il tumore, noto anche come cancro nel caso di tumori maligni, è, in patologia una massa di tessuto che cresce in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e che persiste in questo stato dopo la cessazione degli stimoli che hanno indotto il processo.

In Italia, le persone affette da questo tipo di patologia sono circa 3 milioni e 600 mila. Inoltre, si stima che nel nostro Paese vi siano in un anno 377.000 nuove diagnosi di tumore, circa 195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne.

E’ questa la svolta per tutti i medici italiani

Alla Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, presso il Gemelli ART (Advanced Radiation Therapy), nasce il progetto Kit 2.0 per l’assistenza e il monitoraggio a domicilio dei pazienti in trattamento oncologico.

L’iniziativa prevede la realizzazione di una rete di assistenza che, sfruttando un servizio dedicato di telemedicina, IoT (Internet of Things) e applicazioni mobili, consente di seguire il paziente a casa e di identificare le situazioni più ad alto rischio, acquisendo informazioni finora non facilmente reperibili ma potenzialmente utili.

Il progetto Kit 2.0 (Kit sta per Keep in Touch, cioè ‘restiamo in contatto’) rappresenta un ampliamento del progetto Kit 1, attivato a marzo 2020, a inizio pandemia, con l’implementazione di un sistema di tele-consultazione a distanza mediante televisite che ha permesso di mantenere un contatto diretto specialistico con pazienti e medici di famiglia durante il lockdown.

Come funziona il progetto Kit 2.0

Attualmente l’evoluzione del progetto si è esplicitata nella realizzazione di un sistema per la gestione integrata del paziente, tesa a favorire l’assistenza continuativa anche a distanza mediante la realizzazione di una piattaforma informatica.

Nello specifico il sistema Kit 2.0 è stato attuato attraverso la realizzazione di strumenti per il paziente in 3 diverse aree di intervento: portale WEB patient based (www.gemelliart.it), il portale informativo della radioterapia del Policlinico Gemelli è stato completamente ristrutturato diventando una piattaforma dedicata alla comunicazione con il paziente attraverso l’introduzione di Faq; il servizio ChatBot, sistema automatico di messaggistica istantanea per favorire la comunicazione paziente-ospedale mediante sistemi di intelligenza artificiale; la app Kit (Keep in touch), con questionari dedicati e tools di cattura immagini per la gestione dei Patient-Reported Outcomes (PROs) durante e dopo terapia.

Il paziente anche dal proprio domicilio può comunicare con il medico di radioterapia il quale, grazie ad uno smartwatch personale collegato all’app, può monitorare i battiti, i passi le attività, le calorie e ricevere foto per controllare lo stato della zona sottoposta a radioterapia. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, e della Fondazione Vodafone Italia.