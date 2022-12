La Ferragni zittisce tutti, fans senza parole

I fans della Ferragni sono rimasti senza parole, dopo che la fashion blogger è uscita allo scoperto ed ha zittito tutti.

Ecco le parole della Ferragni

Valentina Ferragni ha chiuso la storia con Luca Vezil, durata 9 anni, ormai da diverse settimane. Sui motivi della rottura entrambi sono sempre stati reticenti, ma alla fine l’influencer ha deciso di raccontare ai follower i motivi che l’hanno portata a prendere una decisione del genere.

La modella ha deciso di soddisfare una volta per tutte l’insistente curiosità delle follower a proposito della rottura con Luca Vezil. “Rispondo a questa domanda perché ovviamente è una delle più gettonate ed eravate molto anche affezionati alla coppia quindi mi sembra doveroso”, spiega prima di passare al racconto.

“Ovviamente, come ogni coppia, c’erano degli alti e dei bassi e io personalmente non ho mai voluto mostrare i bassi o condividere i bassi con nessuno. Ma purtroppo c’erano e quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. E basta. Penso che una volta che prendi veramente consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene… da lì già stai meglio”.

Valentina Ferragni e Luca Vezil avevano annunciato la rottura con un comunicato social. “Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta” avevano scritto a ottobre utilizzando le stesse parole. Voci di crisi circolavano già dall’estate, quando lui era partito da solo per lavoro e lei si godeva le vacanze con le amiche.

Dopo l’addio, per entrambi si sono scatenati i gossip relativi ad un ipotetico nuovo amore. Luca Vezil è stato paparazzato in compagnia di una ragazza, ma lui ha smentito categoricamente: “Avessi cercato visibilità da questa situazione, mi sarei comportato diversamente, ma non sono la persona, mi conoscete. Visto che questo scoop è atto a incolpare me per una decisione che ho subito, quindi né preso, né causato, inviterei chi ha espresso giudizi basati su questa falsità, a rivedere le proprie posizioni. La verità è in mano a due persone e nessun altro e, come ho già detto, ho accettato di tenerla riservata per rispetto di una persona che mi ha accompagnato per gli anni più importanti della mia vita“.