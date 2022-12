Il ritorno del programma TV campione d’ascolti, sarà un Natale super per milioni di spettatori

Sta per tornare in Tv il programma con il record di ascolti e per milioni di spettatori sarà un fantastico Natale.

In questo Natale andrà in onda, sulle nostre Tv, uno dei programmi più seguiti degli ultimi anni, con uno share davvero notevole. Andiamo a vedere di quale progetto si tratta.

Il ritorno del programma televisivo esalta milioni di persone

L’obiettivo è non ridere, ma non per il pubblico di “LOL Xmas Special: Chi ride è fuori“, lo speciale natalizio disponibile dal 19 dicembre in esclusiva su Prime Video. Fedez, come sempre, è il padrone di casa per la puntata unica del comedy-show, nella doppia veste di conduttore e giudice dalla control-room per osservare i concorrenti.

Il meccanismo è lo stesso del programma in versione normale: nel teatro, questa volta addobbato a tema per l’edizione natalizia, i concorrenti si sfidano a non ridere per le gag. L’esperimento dura 4 ore e alla prima risata il comico riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Come sempre, chi riesce a non ridere fino alla fine, vince il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta.

Il cast di concorrenti dell’edizione natalizia è costituito in buona parte da ex concorrenti delle precedenti edizioni: Lillo Petrolo, Mago Forest, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, cui si aggiunge Mara Maionchi, che dopo aver affiancato Fedez nella control room della prima edizione, per la prima volta partecipa tra i comici.

I concorrenti che hanno partecipato alla prima edizione sono stati: Caterina Guzzanti, Frank Matano, Elio, Lillo, Katia Follesa, Michela Giraud, Ciro Priello, Gianluca “Fru” Colucci, Luca Ravenna e Angelo Pintus. Il vincitore è stato Ciro Priello, che ha devoluto la sua vincita ad ActionAid.

Nella seconda edizione, invece, i concorrenti sono stati: Virginia Raffaele, Mago Forrest, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alica Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. Inoltre, è presente Lillo nel ruolo di “arma letale della risata”. Il vincitore, Maccio Capatonda, ha devoluto il premio al WWF.

Il 25 novembre 2020 Prime Video ha annunciato il game show, diffondendo inoltre i nomi dei concorrenti della prima edizione. Le riprese della seconda edizione si sono svolte tra maggio e giugno 2021, mentre i nomi dei concorrenti sono stati annunciati a novembre.