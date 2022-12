Stress, c’è una cosa che aiuta a combatterlo ma in pochi lo sanno, provalo subito

Lo stress è un problema molto importante, ma da oggi sappiamo un piccolo particolare per combattere questo fastidioso malessere.

Lo stress è una reazione che si manifesta quando una persona percepisce uno squilibrio tra le sollecitazioni ricevute e le risorse a disposizione. Si tratta, precisamente, di una sindrome generale di adattamento (SGA) atta a ristabilire un nuovo equilibrio interno in seguito a fattori di stress.

Le alterazioni dell’equilibrio interno possono avvenire a livello endocrino, umorale, organico, biologico. Il termine stress venne introdotto per la prima volta in biologia da Walter Bradford Cannon nel 1935, ma venne definita in questo modo solamente nel 1936 da Hans Selye. Ecco alcune importanti nozioni e consigli della dottoressa Serena Missori, endocrinologa molto famosa che sui social per la sua grande attività di divulgazione.

Ecco cosa aiuta a combattere lo stress

Al giorno d’oggi tantissime persone soffrono di stress, ed oltre a tante buone pratiche per migliorare la tua situazione, è altrettanto utile integrare la propria alimentazione. Infatti, gli Integratori sono un ottimo alleato per contrastare gli effetti negativi dello stress. Ecco alcuni integratori che potrebbero darti una mano.

L-Teanina: aminoacido che favorisce il rilassamento e l’induzione delle onde alpha del cervello con frequenza simile a quella della terra (8 Hz). Inoltre, favorisce il sonno ristoratore e la riduzione degli effetti negativi dello stress. 150-300 mg prima di dormire.

Melatonina: favorisce il sonno, la rigenerazione cellulare e la riduzione degli effetti negativi dello stress. Da 1 a più mg in base all’età e alla prescrizione medica tra le ore 22 e le ore 23.

Biancospino: favorisce la calma vigile senza perdere efficienza non inducendo sonnolenza. Utile contro la somatizzazione dello stress con tensioni muscolari e nervosismo. 150 mg anche più volte al giorno.

Passiflora è un calmante, sedativa in caso di nervosismo, insonnia e forte stress. Da assumere preferibilmente la sera per le sue proprietà ipno-inducenti. 200-600 mg (compresse, capsule, tintura, foglie).

Melissa: rilassante e distensiva. Vedi integratori per ipertiroidismo.

Valeriana: favorisce il sonno con risveglio lucido, riduce stress e agitazione. 45-125 mg prima di dormire o al bisogno anche di giorno.

Rodiola rosea: pianta adattogena, titolata in rosavin al 3-5%, migliora l’umore, favorisce la sintesi della serotonina, aumenta la resistenza allo stress sia fisicamente sia psichicamente. Riduce la tachicardia da sforzo (utile quindi anche in caso di ipertiroidismo). Favorisce il dimagrimento attivando le lipasi intradipocitarie. 200-400 mg prima dei pasti principali.

Griffonia: contiene 5 idrossi triptofano, precursore della serotonina. Utile in caso di umore flesso, stanchezza, serotonina ematica bassa secondariamente alla permeabilità, alla disbiosi, alla candida intestinale. 300-600 mg al giorno.

Schisandra: pianta adattogena utile contro la stanchezza e la gestione dello stress, titolata in schisandrina 150-300 mg al giorno (attualmente può essere considerata una seconda scelta rispetto alla rodiola rosea).