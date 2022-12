Che fine ha fatto Maxi Lopez? la nuova vita del calciatore ex di Wanda Nara

Maxi Lopez, ex di Wanda Nara, ha attaccato gli scarpini al chiodo ed ha completamente cambiato la propria vita.

Maxi Lopez era un attaccante dotato di una buona potenza fisica e di un ottimo tiro, abile nell’aprire spazi per i compagni di squadra ed ai tempi del Catania si è rivelato un buon finalizzatore.

Il 28 maggio 2008 sposa a Belgrano, con rito civile, la modella Wanda Nara ed il 31 maggio seguente ha luogo la cerimonia religiosa. La coppia ha tre figli: Valentino Gastón (nato il 25 gennaio 2009), Constantino (nato il 18 dicembre 2010) e Benedicto (nato il 20 febbraio 2012). Nel novembre 2013, la coppia annuncia di voler procedere alla separazione.

Ecco la nuova vita di Maxi Lopez

L’ex attaccante del Milan, Maxi Lopez, a luglio 2022 ha rilevato la proprietà del Birmingham City, club che milita in Championship. L’argentino ha operato all’interno di una cordata composta tra gli altri dall’imprenditore Paul Richardson, padrone del marchio di abbigliamento Hera.

“È un giorno felice per noi e per tutti i fan dei Blues. Sono i nostri soldi. Ho lavorato per questo per quasi un anno. Penso che sia un progetto enorme. C’è un grande potenziale in questa squadra. Quando abbiamo parlato di questo progetto con Paul Richardson, credevamo di poter fare un grande lavoro in città, per i tifosi e per la squadra” queste sono state le parole di Maxi Lopez a luglio. L’ex calciatore aveva appeso le scarpe al chiodo la scorsa estate dopo l’ultima esperienza alla Sambenedettese.

L’ex attaccante argentino era tornato a parlare, a novembre, della storia tira e molla tra Wanda Nara e Mauro Icardi. “Una riconciliazione tra loro è benvenuta. La pace dei ragazzi non ha prezzo”, aveva dichiarato l’ex calciatore al programma argentino Intruders. La priorità di Maxi sono sempre stati i figli Valentino, Benedicto e Constantino, avuti proprio da Wanda.

L’ex Catania ha poi rivelato di aver dato il proprio contributo quando è scoppiata la crisi tra la Nara e Maurito: “In quel momento sono stato in grado di fare una cosa: aiutare. Tutto quello che voglio è che i ragazzi vengano lasciati fuori dai problemi dei grandi. I grandi devono risolvere i problemi tra di loro senza coinvolgere i piccoli. Niente di più”.

Nel frattempo, Maxi diventerà padre per la quarta volta dalla modella Daniela Christiansson. Su Instagram la coppia ha svelato di aspettare una bambina, che nascerà nei primi mesi del 2023. Per Daniela si tratta della primogenita. In realtà la notizia era trapelata su Twitter già qualche mese fa: il giornalista argentino Ker Weinstein aveva dato per certo il fiocco rosa.