(VIDEO) Prepariamoci al Natale più dolce, fai felici i tuoi bambini con la nostra ricetta

Oggi andremo ad illustrarvi un buonissimo dolce per Natale, così da far felici tutti i bambini durante le feste natalizie.

I dolci natalizi sono dolci tradizionalmente associati alla festività del Natale. In Europa e nelle Americhe è consuetudine preparare particolari dolci in occasione del periodo natalizio.

In Italia esiste una vasta gamma di preparati casalinghi, artigianali e industriali consumati in preparazione e durante le feste natalizie, con una diversificazione per regioni, province e perfino comuni. Inoltre, lo stesso dolce acquisisce, secondo i luoghi, i nomi più disparati.

Ecco la nostra ricetta per il dolce di Natale

Per preparare un ottimo rotolo con la nutella, abbiamo bisogno di: 4 uova medie, 80 g di farina 00, 115 g di zucchero, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 350 g di nutella, zucchero a velo e cacao amaro in polvere.

Per prima cosa rompete le uova in una ciotola, aggiungete l’estratto di vaniglia ed iniziate a montarle. Quando risulteranno spumose, aggiungete lo zucchero semolato a più riprese. Successivamente setacciate la farina direttamente all’interno delle uova e mescolate molto con una ciotola.

Imburrate e foderate con la carta forno una leccarda, versatene tutto il composto e con una spatola livellatelo in modo che ricopra l’intera superficie. Cuocete al forno a 220 gradi per circa 8-9 minuti.

Una volta cotta, capovolgetela su un altro foglio di carta forno e versate la nutella sulla pasta biscotto. Poi arrotolate il rotolo dal lato più corto e lasciate riposare in frigorifero per circa 30 minuti. A questo punto scartatelo e spolverizzatelo prima con il cacao e poi con lo zucchero a velo.

Nutella è un marchio commerciale della Ferrero, creato nel 1964. Il prodotto è una crema gianduia contenente zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, latte, lecitina di soia e vanillina. È la crema spalmabile più venduta al mondo, con una produzione di 365.000 tonnellate l’anno.

L’azienda Ferrero, inoltre, commercializza diversi snack contenenti Nutella: Nutella B-Ready: un wafer con la forma di una piccola baguette farcita di Nutella. Nutella & go: contiene grissini salati da immergere nella Nutella. Nutella Snack & Drink: identico al precedente, con l’aggiunta di una sezione che contiene EstaThe. Nutella Break: barretta composta tre sottili strati di cialda con una farcitura di Nutella e grano soffiato, infine ricoperta di cioccolato (non venduta in Italia). Nutella Biscuits: biscotti frollini caratterizzati da una base di pasta frolla con piccoli bordi, riempita di Nutella, e un coperchio di biscotto.

Il prodotto, dopo 10 anni di ricerca e sviluppo e una fase di sperimentazione con esito favorevole nei supermercati di Germania e Lussemburgo nel 2018, è stato lanciato nell’aprile 2019 sul mercato francese e il 4 novembre dello stesso anno su quello italiano, dove, durante il primo mese di commercializzazione, ne sono state vendute 4 milioni e 200 mila confezioni.