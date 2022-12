Il ritorno al Festival di Paola e Chiara, ma dietro il ritorno c’è un vecchio segreto svelato

Al prossimo Festival di Sanremo si esibiranno anche Paola e Chiara, ma dietro al loro ritorno c’é un vecchio segreto.

Paola e Chiara è un duo canoro femminile italiano di musica pop e dance pop composto dalle sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi. La sua produzione principale è di otto album in studio, quattro EP e trentuno singoli, più varie ristampe per il mercato internazionale, raccolte e DVD.

Il ritorno del duo è stato annunciato da Amadeus il 4 dicembre 2022, tra i 22 Big che parteciperanno al 73esimo Festival di Sanremo.

Dietro il ritorno di Paola e Chiara c’è un grande segreto

A distanza di quasi dieci anni dalla fine del duetto, Paola Iezzi chiarisce i motivi che hanno portato lei e la sorella Chiara a separarsi. “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo… semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta” ha spiegato la cantante.

Aggiungendo: “Non viaggiavamo più allo stesso ritmo. Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo. A un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più“.

Ecco il motivo che ha portato le due sorelle a prendere strade diverse nel 2013: Paola ha continuato la carriera musicale reinventandosi dj, Chiara invece è passata alla recitazione. Ma il pubblico non le ha mai dimenticate e le rivedranno proprio a Sanremo 2023.

La scintilla che aveva riacceso la speranza dei fan del duetto è scoppiata durante il concerto di Max Pezzali a Bibione, dove le sorelle Iezzi sono tornate a far coppia accanto al cantante. Un vero e proprio tuffo nel passato, poiché Paola e Chiara hanno iniziato proprio come coriste degli 883. Poco tempo fa, poi, le sorelle più famose della musica italiana si sono esibite a sorpresa a Milano per un Dj set.

Il settantatreesimo Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023 con la conduzione, per il quarto anno consecutivo, di Amadeus, il quale sarà anche il direttore artistico; nel corso delle serate sarà affiancato da Gianni Morandi e da varie co-conduttrici, tra cui Chiara Ferragni nella prima e quinta serata e Francesca Fagnani.

Similmente a quanto già accaduto durante l’edizione precedente, vi parteciperanno 28 artisti con altrettanti brani tutti in gara in un’unica sezione: 22 partecipanti saranno artisti di chiara fama, mentre gli altri saranno i primi sei classificati di Sanremo Giovani 2022. Questi ultimi presenteranno un brano inedito diverso da quello con il quale avranno vinto la suddetta competizione.

Come avviene per regolamento dal 2015, il vincitore del Festival rappresenterà, salvo rinuncia, l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a Liverpool, nel Regno Unito.