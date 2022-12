Unghia rotta, non fare mai questo errore, in pochi lo sanno

In poche persone sanno che se hai un’unghia rotta, non devi fare assolutamente questo errore.

Un’unghia rotta o staccata è una condizione comune e spesso dolorosa che molte persone sperimentano nel corso della loro vita. Le unghie del piede staccate sono sicure da rimuovere e in genere ricrescono entro un anno e mezzo.

Un’unghia del piede si può staccare a causa di un infortunio o un’infezione. Difatti, infezioni fungine o lesioni possono richiedere un trattamento medico per garantire che l’unghia possa ricrescere adeguatamente. Oggi spieghiamo cosa fare quando un’unghia del piede sta per cadere.

Ecco l’errore da non commettere quando hai un’unghia rotta

Quando l’unghia inizia a cadere, è consigliabile rivolgersi a un medico. Tuttavia, nel frattempo, è possibile iniziare a trattare l’unghia in questo modo: usare una lima per rimuovere i bordi ruvidi, pulire il letto ungueale, coprire l’area con una benda, tagliare con cura le parti di unghia parzialmente attaccate o evitare di rimuovere la parte di unghia rimanente. Se la causa sottostante non viene trattata, può impedire all’unghia di ricrescere correttamente, o del tutto. Un’infezione può richiedere un trattamento farmacologico.

Ci sono svariate cause comuni per cui un’unghia cade. Queste includono infezioni fungine, lesioni e psoriasi. Altre cause, invece, sono meno comuni. Tra queste vi sono gli effetti collaterali dei farmaci e altre malattie, che colpiscono solo una piccola percentuale di persone.

Se è caduta solo una parte di unghia, è fondamentale lasciare la parte restante dell’unghia in posizione. In questo caso, invece di rimuoverla, si dovrebbero tagliare o limare i bordi frastagliati o irregolari per lisciarli. Ciò contribuirà a prevenire ulteriori lesioni o che l’unghia buchi calzini o scarpe. Qualsiasi unghia che non è completamente uscita dal letto ungueale o è ancora attaccata a un altro pezzo di unghia deve essere tagliata. Una volta tagliata, l’unghia rimanente deve essere lisciata con una lima.

Se si rimuove un’unghia, si è più a rischio di danneggiare la pelle del letto ungueale e di sviluppare un’infezione. I segni di infezione possono includere: pus, emorragia, febbre, dolore, arrossamento o gonfiore.

Anche se un’unghia del piede che cade non è di solito una preoccupazione medica importante, può essere comunque dolorosa e fastidiosa. Le infezioni fungine che non si risolvono da sole dovrebbero essere viste da un medico per ottenere un trattamento appropriato. Si dovrebbe sempre consultare il proprio medico se si sospetta un’infezione all’interno o intorno all’unghia o se è presente una lesione che causa preoccupazione.