E’ un’azione che fai ogni giorno, ma attenzione, potresti trovare un effetto collaterale

Quest’azione la facciamo ogni giorno, ma attenzione poiché ora potremmo avere un incredibile effetto collaterale inaspettato.

Siamo infatti abituati quotidianamente a fare delle azioni e dei gesti, che non solo riguardano le nostre abitudini, ma che siamo sempre convinti che sia giusto fare. Ma non è sempre così.

Con effetto collaterale, in medicina e in farmacologia, si indica genericamente qualsiasi effetto non previsto o non desiderato (non necessariamente nocivo) legato all’azione farmacologica di una sostanza terapeutica. Secondo alcuni autori, il nome “effetto collaterale” non andrebbe utilizzato per descrivere gli effetti tossici di un farmaco, in quanto potrebbe indurre a ritenere erroneamente che essi siano minimali o che avvengano attraverso vie alternative al normale meccanismo d’azione del farmaco.

Attenzione a questo effetto collaterale specifico

Nell’ottica della migliore igiene orale, per prevenire le patologie orali, molti dentisti consigliano di associare un buon collutorio all’uso di spazzolino, dentifricio e filo interdentale. Può capitare a volte di ingerire colluttorio soprattutto se parliamo di bambini ed in questi casi sarebbe bene mantenere la calma e monitorare che non accada più.

I collutori sono progettati per sciacquare la bocca e poi sputarla. Anche i collutori “naturali” contengono spesso ingredienti che possono essere tossici se ingeriti in grandi quantità. Ingerire collutorio è quindi molto pericoloso e, come accennato, sono soprattutto i bambini a farlo magari accidentalmente. AncTutti gli articolihe per questo è importante non lasciare che i bambini usino il collutorio senza supervisione. Si consiglia di monitorare i bambini di età compresa tra i 6 ei 12 anni mentre si sciacquano la bocca.

Per aiutare in questo passaggio, molte marche di collutori utilizzano cappucci di sicurezza che i bambini non possono aprire. I bambini sotto i 6 anni di età possono avere difficoltà a controllare il riflesso della deglutizione, quindi il collutorio non è raccomandato.

Ecco quale collutorio è pericoloso

I collutori, come abbiamo visto, possono essere pericolosi se ingeriti. Premettiamo che esiste anche una tipologia di collutorio che si può ingerire, ma ora parleremo di quelli pericolosi. In quest’ottica bisognerà assolutamente evitare di ingerire colluttorio alla clorexidina. I collutori alla clorexidina vengono venduti in farmacia e solitamente si utilizzano dopo le operazioni ai denti. Di solito non sono molto pericolosi ma hanno delle caratteristiche peculiari per aumentare l’azione disinfettante. Anche per questo ingerire colluttorio alla clorexidina è pericoloso e bisognerebbe evitarlo in tutti i modi.

Se dovesse capitare accidentalmente di ingerire colluttorio e non si hanno sintomi, allora si potrà stare relativamente tranquilli ma bisognerà fare attenzione quando lo si usa. In caso invece di mal di stomaco bisognerà andare subito dal medico per un controllo. I sintomi gravi di un sovradosaggio di collutorio possono essere: vertigini, sonnolenza, mancanza di respiro e, nei casi più gravi, convulsioni o coma. In questi casi estremi, si dovrà andare immediatamente al pronto soccorso e portare il flacone di collutorio ingerito.