Ronaldo esce allo scoperto, la dichiarazione commuove il mondo

Cristiano Ronaldo esce allo scoperto e la dichiarazione del campione portoghese commuove tutto il mondo calcistico.

Cristiano Ronaldo è ritenuto uno dei migliori calciatori di tutti i tempi ed è il marcatore più prolifico della storia del calcio, nonché il detentore dei primati di presenze e di reti nelle nazionali di calcio.

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, vincendo 31 trofei tra cui cinque Champions League, due Supercoppe Europee e quattro Mondiali per Club. A livello individuale ha conquistato per cinque volte il Pallone d’oro.

La dichiarazione di Cr7 commuove tutto il mondo

Dopo l’eliminazione del Portogallo ai quarti di finale del Mondiale 2022 in Qatar, Cristiano Ronaldo ha espresso tutto il suo dispiacere con un lungo post su Instagram.

“Vincere un mondiale per il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Fortunatamente ho vinto molti titoli di dimensione internazionale, anche per il Portogallo, ma mettere il nome del nostro paese sul livello più alto del mondo era il mio sogno più grande. Ho lottato per questo. Ho lottato duramente per questo sogno. Nelle 5 presenze che ho segnato ai Mondiali per 16 anni, sempre al fianco di grandi giocatori e sostenuto da milioni di portoghesi, ho dato tutto me stesso. Ho lasciato tutto sul campo. Non ho mai voltato la faccia alla lotta e non ho mai rinunciato a quel sogno”, ha spiegato il fenomeno portoghese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

E ancora “Purtroppo ieri il sogno è finito. Non vale la pena reagire a caldo. Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, molto è stato speculato, ma la mia dedizione al Portogallo non è cambiata nemmeno per un istante. Sono sempre stato un altro a lottare per l’obiettivo di tutti e non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni e al mio paese. Per ora non c’è molto altro da dire. Grazie Portogallo. Grazie, Qatar. Il sogno è stato bello finché è durato… Ora, speriamo che il tempo sia un buon consigliere e permetta a ognuno di trarre le proprie conclusioni“.

Le parole di Cristiano sulla sua pagina sanno di amarezza e tristezza, soprattutto per un calciatore abituato a vincere tutto ma del quale si dice spesso che abbia avuto un declino dal momento che ha lasciato il Real Madrid.

Il cammino del Portogallo ai Mondiali

Il cammino di Cristiano Ronaldo e compagni si è interrotto ai quarti di finale. Infatti, dopo aver superato brillantemente il girone con Uruguay, Ghana e Corea del Sud, e dopo aver sconfitto agli ottavi di finale la Svizzera di Embolo, la squadra portoghese si è dovuta arrendere al Marocco con il risultato finale di 1-0, grazie al gol di El-Nesyri.

L’arrivo alla fase finale del Mondiale rimasta nella storia dei lusitani risale al 1966, in occasione della Coppa del Mondo giocata in Inghilterra, quando la nazionale portoghese vantava tra le sue fila la “pantera del Mozambico”, il grande Eusébio, attaccante ritenuto rivale di Pelè all’epoca, piazzandosi al terzo posto.