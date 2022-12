Televisione, non c’è più tempo, il comunicato dell’ultim’ora parla chiaro

In tema di televisione stanno cambiando molte cose, ma attenzione alle ultime notizie che non lasciano alcun dubbio a riguardo.

La tv è parte della nostra vita, e sono milioni gli Italiani che la usano e la guardano, e nelle case spesso ce ne sono più di una. Ma c’è una questione importante sulla quale ormai non c’è più tempo, e riguarda proprio la cara amata tv.

Da un punto di vista sociologico, la televisione è uno tra i mezzi di comunicazione di massa più diffusi, utilizzati e apprezzati al mondo e naturalmente anche tra i più discussi. Dal punto di vista del pubblico, la semplicità d’uso e l’attuale basso costo l’hanno portata ad affiancare sempre più efficacemente la stampa e la radio come fonte di informazione.

La tv sta per spegnersi

A partire dal 21 dicembre, tutte le emittenti dovranno trasmettere i loro programmi con la codifica mpeg4, ovvero in alta definizione. Ci sarà infatti lo switch off di tutte le trasmissioni nel vecchio formato mpeg2 (definizione standard). Chi non ha un televisore HD, quindi, non potrà più continuare a vedere la tv.

Occorre dire che già dall’8 marzo scorso canali come Rai1, Rai2, Rai3, Italia1, Canale5, Rete4 e La7 si potevano vedere solo se si possedeva un televisore in HD. Tuttavia molte emittenti (soprattutto quelle locali) hanno continuato ad trasmetter in definizione standard (mpeg2). Ora, dal 21 dicembre in poi, tutte le emittenti saranno costrette a trasmette con codifica mpeg4 (ovvero in alta definizione), abbandonando definitivamente l’mpeg2 (le trasmissioni in definizione standard).

Ecco 3 cose che si possono fare per continuare a guardare la tv

Se accendendo il televisore non vedi più canali come Rai1 e Canale5 sui consueti tasti del telecomando 1 e 5, non è detto che il tuo apparecchio sia da buttare. Ti consigliamo per prima cosa di fare una risintonizzazione dei canali (in genere entrando nel menu del televisore e impostando “sintonizzazione automatica dei canali”).

Se dopo aver completato la risintonizzazione automatica dei canali, sui tasti del telecomando dall’1 al 7 riesci a vedere nuovamente i tre canali Rai, quelli Mediaset e La7 allora significa che il tuo televisore è abilitato alla ricezione dei canali in HD e non serve (almeno per il momento) comprare alcun decoder o cambiare televisore; in realtà quelli che stai guardando e che sono stati sintonizzati in automatico sui tasti dall’1 al 7 sono Rai1HD, Rai2HD, Rai3HD, Canale5HD, Italia1HD, Rete4Hd e La7HD.

Se però dopo la risintonizzazione, sui tasti dall’1 al 7 non si è sintonizzato alcun canale allora purtroppo non hai un televisore HD. Per evitare di non vedere più nulla dal 21 dicembre, se non vuoi cambiare televisore, puoi correre ai ripari acquistando un decoder esterno DVB-T2. Nei negozi di elettronica e online se ne trovano infatti con prezzi che vanno dai 30 ai 250 euro. Se decidi per un decoder esterno puoi consultare il nostro test comparativo sui decoder abilitati alla ricezione dei canali del nuovo digitale terrestre.