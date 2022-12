Padella antiaderente, non dovrai più buttarla, così torna come nuova

Molto spesso, durante la cottura, ci è capitato che alcuni cibi si attaccassero sul fondo di padelle e tegami, ma con questo nuovo metodo non dovrai più preoccuparti.

Di solito, le padelle iniziano ad invecchiare quando vengono messe a dura prova dai lavaggi con sapone e dalle spugnette che graffiano. Infatti, andando avanti nel tempo, le loro capacità antiaderenti vengono sempre meno.

Oggi, però, andremo a mostrarvi una semplice procedura per scacciare via definitivamente questo piccolo problema. Il metodo utilizzato viene realizzato solamente con ingredienti naturali, rintracciabili facilmente nella dispensa.

Ecco tutti i trucchi per la padella

Attraverso questi semplici metodi casalinghi, finalmente i cibi non si attaccheranno più alla nostra padella e, di conseguenza, non si brucerà.

Il primo metodo per rendere la padella antiaderente, prevede l’utilizzo dell’olio di oliva (ma può essere usato anche quello di semi di girasole). Versane un quantitativo tale da ricoprire interamente il fondo della padella o del tegame che vuoi trattare. Mettila sul fornello a fuoco medio per circa 10 minuti. Trascorso questo periodo di tempo, spegni la fiamma e rimuovi con la carta assorbente da cucina, i residui di olio. Fai molta attenzione a non bruciarti le dita. A questo punto puoi utilizzare la padella come se fosse nuova.

Il secondo trucco è quello di utilizzare il sale grosso per rendere la nostra padella completamente antiaderente. Metti sul fuoco la padella e quando sarà ben calda versa al suo interno una manciata di sale grosso. Una volta che il sale si sarà bruciato, togliete la padella dal fuoco e rimuovete i residui con carta assorbente da cucina, facendo attenzione a non bruciarti. A questo punto avrai reso la tua padella antiaderente e potrai friggere senza rischiare di compromettere l’aspetto e il gusto alle tue ricette preferite.

Infine, l’ultimo trucco è di usufruire del bicarbonato di sodio diluito in acqua. Infatti, se hai questo prodotto in casa, hai appena scoperto un altro metodo per rendere la padella antiaderente. Metti l’acqua e il bicarbonato di sodio nella padella, metti sul fuoco e lascia fino alla bollitura. Spegni il fuoco e lascia raffreddare. Getta via il liquido e lava la padella come di consueto con un detergente e una spugna morbida. Asciugare con carta assorbente e applicare un sottile strato di olio vegetale all’interno, lasciandolo senza risciacquare.

Come far durare più a lungo la nostra padella

Quando acquisti una nuova padella antiaderente, vi diamo un consiglio per farla durare più a lungo. Prima del primo utilizzo, metti dentro un poco di aceto e mettilo sul fuoco per qualche minuto. Quindi, getta via l’aceto e lava la padella con detergente e spugna morbida.

L’aceto è un prodotto versatile, che in casa può essere la soluzione per tanti problemi: sbianca i vestiti macchiati, aiuta a eliminare i residui di caffè dalle macchinette, aiuta i fiori a durare più a lungo, grazie alla sua azione antibatterica. Ma, fra i vari usi di questo antico prodotto, quello di pulire le pentole è uno dei più diffusi.

L’aceto di vino bianco, infatti, è molto efficace nella pulizia di qualsiasi tipologia di pentola, sia quelle in ceramica che quelle antiaderenti, ma anche nell’eliminazione dei cattivi odori generati dai residui di cibo.