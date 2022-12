Per alcune persone il Natale è un vero incubo, fai attenzione se anche tu hai questi segnali

Il Natale è una festività molto importante, specialmente per riunire tutta la famiglia. Per alcune persone, però, questo giorno può trasformarsi in un vero incubo.

Il 25 dicembre è un giorno particolare per molte persone nel mondo, poiché si celebra la festa del Natale. Purtroppo però non per tutti. Infatti, per alcune persone, le festività natalizie sono un vero e proprio incubo e se hai questi segnali fai attenzione anche tu.

Sin dall’antichità, tutte le popolazioni (ognuna con le proprie religioni, tradizioni, usi e costumi) si sono sempre raccolte per celebrare questa festività. Ma ciò che rende straordinari questi momenti è la condivisione di un’esperienza significativa, alla quale partecipano le persone più care ed amate.

Il Natale può diventare un incubo, ecco come

Si chiama fobia del Natale ed è proprio questo il periodo dell’anno nel quale Garry Hollidge, vedendo le decorazioni a tema, inizia a farsi prendere dal panico e sente l’ansia salire alle stelle. In una recente intervista all’agenzia Jam Press, l’uomo ha espresso tutte le sue innumerevoli paure durante questo lasso di tempo.

Il 47enne inglese, di Whitstable nel Kent, ha detto di aver scoperto la sua “bizzarra” fobia a circa sette anni. “Non è tanto Babbo Natale in sé, sono quelle piccole strane figure danzanti che mi fanno impazzire, perché sono davvero inquietanti ed è il modo in cui si muovono è orribile e non posso sopportarlo. Non appena quei piccoli Babbo Natale iniziano a dondolare, comincio a sudare freddo ed è terribile, mentre mi scorre lungo la schiena, intorno al collo e i miei palmi diventano davvero umidicci”.

Sin da piccolo, i genitori hanno cercato di aiutarlo a vincere la sua paura e hanno comprato un finto Babbo Natale danzante per decorare la propria casa, ma questo ha solo intensificato i sentimenti di “odio” di Garry al riguardo. “Pensavano che fosse divertente e che mi avrebbe aiutato, ma ha peggiorato le cose 10 volte tanto con il passare degli anni”, ha dichiarato.

Garry e la paura del Natale

Garry, di solito, andava a fare shopping con sua madre da bambino, ma non riusciva ad uscire di casa durante le festività natalizie.

“È stato un periodo difficile anche scuola, perché i miei amici mi chiedevano costantemente di andare a casa loro e le loro mamme mi invitavano a cena. Dovevo capire segretamente se avevano un Babbo Natale danzante da loro e, in tal caso, avrei inventato qualsiasi scusa pur di non andarci. Ho tenuto il mio segreto al sicuro, quindi i bambini a scuola non lo hanno mai saputo e fortunatamente non sono stato vittima di bullismo“, continua l’uomo.

Garry, infine, ha vietato alla sua famiglia di esibire qualsiasi Babbo Natale. “Non è divertente perché possono apparire ovunque e in qualsiasi momento, è un tale incubo…“.