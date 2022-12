Se lui o lei ti ha mollato, ecco un modo per riaverlo accanto subito, provare per credere

I motivi che portano alla separazione di una coppia possono essere molteplici, ma per far tornare l’amore deve esserci qualcosa di speciale.

Come per tutte le cose, anche l’amore prima o poi finisce. Forse può sembrare una banalità, ma andando avanti con il tempo, il sentimento verso un’altra persona svanisce sempre di più ed, a volte, può portare ad una separazione o ad un divorzio.

Se uno dei due ha deciso di interrompere definitivamente la storia d’amore, però, non disperate. Oggi andremo a presentarvi un modo per riaverlo accanto immediatamente. Provate per credere.

Il segreto per avere accanto la persona amata

Con un miliardo di visualizzazioni generate su TikTok, Missing Person, il nuovo profumo di Phlur, è diventato un caso. Ma come ha potuto questa fragranza raggiungere un tale record? Il merito è di un concetto visionario sviluppato dal brand americano di profumi: riprodurre l’odore familiare di una persona che si ama, ma che non c’è più, per ricordarla e riempire finalmente il vuoto della sua assenza.

La scommessa dell’azienda sembra aver avuto successo, se si considera la follia senza precedenti che ha generato l’uscita del profumo qualche settimana fa: 200.000 persone in lista d’attesa per ordinarlo, e tutto esaurito in meno di 5 ore.

Per ideare Missing Person, Chriselle Lim, direttrice artistica di Phlur, si è ispirata alla propria vita personale: “Quando ho iniziato a lavorarci stavo attraversando un periodo molto difficile della mia vita, stavo divorziando. Mentre lo sviluppavo, insieme al naso Constance Georges-Picot, le ho descritto il mio stato emotivo in quel momento. Mi sentivo sola e volevo imbottigliare qualcosa che avesse un odore familiare, che mi riportasse a un tempo in cui mi sentivo al sicuro“, ha raccontato Lim alla rivista statunitense Refinery29.

Le testimonianze condivise su TikTok sono state moltissime ed i pareri sono stati unanimi: la fragranza Missing Person provoca una scarica di nostalgia fin dal primo respiro. Il profumo è ammaliante, ricorda l’odore della pelle di una persona cara, e fa venire voglia di sentirlo ancora.

La verità olfattiva del profumo Missing Person

Questo potenziale di dipendenza solleva naturalmente alcune domande. Nella nota di testa troviamo “skin musk” (un profumo unico sviluppato dal marchio che imita i feromoni naturali della pelle), nettare di bergamotto e gelsomino puro. Nel cuore, ciclamino fresco, fiore di neroli e fiori d’arancio.

Inoltre, la nota di fondo è composta da olio di sandalo australiano, legno biondo e muschio bianco. Una fragranza sottile che si affida al potere del muschio, noto per il suo sentore legnoso e per il raro, quasi animale, potere di attrazione. Questo ingrediente chiave spiega in parte il successo di questa fragranza circondata dal mistero. Con un concetto assolutamente unico e quasi mistico, il fenomeno Missing Person non è destinato a svanire così rapidamente. Il profumo, infine, è finalmente di nuovo in vendita.