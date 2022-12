In questa città italiana si viaggia gratis durante le feste, niente più biglietti per spostarsi

Durante queste feste natalizie, in questa città italiana ci si potrà spostare in maniera completamente gratuita, senza pagare nessun costo sul biglietto.

Molte persone ogni mattina si spostano con l’autobus o la metropolitana per andare a lavorare ed il costo del biglietto mensile può ammontare ad una cifra considerevole. Grazie ad una nuova iniziativa, però, in una città italiana si potrà viaggiare gratis durante il periodo di Natale.

Gli abitanti di questa metropoli, insomma, potranno acquistare tranquillamente tutti i regali per i parenti, spostandosi gratuitamente da una parte all’altra. Andiamo a vedere quale città è coinvolta e di cosa stiamo parlando.

Ecco dove si potrà viaggiare gratis in Italia

Durante le feste natalizie, Roma Capitale e Atac hanno deciso di organizzare un piano di potenziamento della mobilità per quanto riguarda le più frequentate vie dello shopping. L’intero programma è stato pubblicato sul sito ufficiale Atac e spiega nel dettaglio l’iniziativa.

Nei giorni 8, 11, 18 e 24 dicembre sarà possibile viaggiare in modo totalmente gratis sull’intera rete per tutta la giornata. Dall’8 dicembre all’8 gennaio 2023 saranno attivate due linee di bus navetta denominate FREE1 e FREE2 tra le stazioni Ostiense e Termini e il Centro. Saranno entrambe gratuite e saranno in servizio dalle ore 9 alle ore 21. I due percorsi nel dettaglio FREE1: stazione Termini, via Nazionale/metro A Repubblica, via Nazionale/Esposizioni, Traforo, via del Tritone, largo Chigi. FREE2: stazione Ostiense, metro B Piramide, via Marmorata, piazza Bocca della Verità, piazza Venezia, largo Chigi. Gratuita sarà anche la linea 100 che collega Porta Pinciana al Tridente e a piazza Cavour. Linea attiva anche nei giorni festivi.

Sino alla Vigilia di Natale, al sabato e nei festivi sarà potenziata la linea A della metropolitana. Nei giorni 8, 10, 11, 17, 18, 24 dicembre e 6, 7, 8 gennaio 2023 verranno anche potenziati i principali collegamenti diretti in centro e alle principali zone commerciali della città.

Non solo metropolitana, ecco le altre tariffe

Saranno in vigore tariffe speciali per chi sceglie il bus alla propria automobile. Ai parcheggi di Villa Borghese e Termini un’ora sarà gratuita, mentre la tariffa del parcheggio della stazione Ostiense sarà di 80 centesimi l’ora o di 5 euro per tutto il giorno. Dall’8 dicembre al 8 gennaio 2023, le zone a traffico limitato del Centro e del Tridente saranno sempre attive (ad eccezione del giorno di Natale) dalle ore 6.30 alle ore 20.00.

Nelle ultime settimane i pendolari romani, che ogni giorno viaggiano sui mezzi pubblici per spostarsi da una parte all’altra della città e che hanno a che fare con numerosi disservizi da parte della mobilità (tra corse sospese, cantieri infiniti e mezzi non troppo funzionanti), si sono lamentati fortemente della decisione di Atac. Infatti, da luglio 2023, il costo dei biglietti Atac potrebbe passare dagli attuali 1,50 euro a 2 euro.

L’aumento avrebbe conseguenze anche sul costo dei ticket da 24, 48 e 72 ore e degli abbonamenti mensili e annuali, che passerebbero, rispettabilmente da 35 a 46,70 euro e da 250 a 350 euro.