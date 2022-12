La star italiana attaccata duramente, la risposta zittisce tutti “Canto ovunque sono benvoluta”

La celebre artista della televisione italiana è stata duramente attaccata, ma la risposta non si è fatta attendere ed ha stupito tutti i suoi fans.

I battibecchi fra persone famose sono ormai all’ordine del giorno, ma in questo caso una delle cantanti più celebri della televisione italiana è stata aspramente criticata da alcuni utenti via social.

Ovviamente, la risposta della donna è stata immediata ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Questa replica ha suscitato l’insurrezione di alcuni utenti, che si sono dichiarati delusi dal comportamento della famosa star.

Ecco la risposta della celebre cantante italiana

Cristina D’Avena ha risposto alle critiche social per la sua partecipazione alla festa di Roma di Fratelli d’Italia. La cantante, dopo aver fatto passare alcune ore per affrontare la cosa a mente fredda, ha fatto un post su Facebook in cui ha espresso la sua posizione, spiegando perché la sua presenza alla manifestazione non sia in contrasto con il suo impegno per i diritti civili.

“Ho letto nel pomeriggio di ieri, sul web, commenti e considerazioni feroci sulla mia partecipazione alla festa di questa sera, in Piazza del Popolo a Roma. Non credo serva spiegare come mi sia sentita; preferisco ricordare a chi mi ha giudicato, forse con un po’ troppa fretta, chi sono. Da quarant’anni canto in tutti i posti dove sono ben voluta e accolta. Nelle piazze dei paesi, nei palazzetti delle città, nei teatri, in televisione, nelle feste LGBTQ+ e anche alle Feste dell’Unità. Nei Pride e al Vaticano. E sempre e ovunque con tutto l’impegno e la gratitudine possibili. Perché le mie canzoni non desiderano altro che portare allegria e spensieratezza a chi è cresciuto con loro e a chi le canta assieme a me. Tutti, nessuno escluso. E questo non è qualunquismo, ma libertà“.

E continua: “Stasera, come tutte le altre, non porto ideologie, ma musica. Non mi schiero e non cambio pelle all’improvviso. Ho accolto un invito per cantare, non per militare sotto una bandiera. E se posso trasformare una polemica in qualcosa di più utile, vorrei fosse – questa – un’ottima occasione per dimostrare (se mai ce ne fosse ancora bisogno) che la musica unisce, include, conforta. Ho sostenuto, e sempre sosterrò, i diritti civili e l’amore universale che dovrebbe essere alla base della crescita di ogni essere umano. Canto Pollon, i Puffi, Memole, Occhi di Gatto, Mila e Shiro…. Sono inni di leggerezza e di fantasia… e di nessuna altra natura o pretesa. Vi voglio bene“.

La vita di Cristina D’Avena

Cristina D’Avena nasce il 6 luglio del 1964 a Bologna, figlia di una casalinga e di un medico. A tre anni e mezzo prende parte alla decima edizione dello “Zecchino d’Oro“, rassegna canora per bambini in cui si esibisce con il brano “Il valzer del moscerino“, classificandosi in terza posizione.

Della carriera di Cristina si sa praticamente tutto, a differenza della sua vita privata. La D’Avena si è sempre tenuta lontano da ogni tipo di gossip o scandalo. Da molti anni ha un compagno, il cui nome dovrebbe essere Massimo, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Nonostante l’amore tra i due proceda a gonfie vele, la cantante non si è mai sposata e non ha avuto figli.