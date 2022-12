Hai ancora dubbi su cosa regalare a Natale? Ora puoi stare tranquillo

Il 25 dicembre si avvicina a grandi passi e molte persone ancora hanno dubbi su cosa comperare ai propri figli o ai propri parenti.

Scartare i regali di Natale è un gesto importante e simbolico nella nostra società. A volte, però, si può andare incontro a spiacevoli inconvenienti e la sorpresa potrebbe non piacere al ricevente. Grazie a questa nuova offerta, invece, puoi stare tranquillo.

Secondo un recente studio, inoltre, il 67% dei consumatori preferisce acquistare online e tra negozi reali ed e-commerce. Infatti, gli acquirenti possono confrontare i diversi prodotti tra loro, dal divano di casa. Sempre di più, però, si fa sentire il desiderio di acquistare da una piccola impresa locale, anziché dai grandi colossi.

Ecco cosa regalare durante le feste natalizie

Nel panorama delle idee regalo più originali ed apprezzate spiccano i cofanetti da bagno, dotati di bagnoschiuma, bombe frizzanti o saponi dalle fragranze profumate e concepiti per offrire veri e propri momenti di piacevole relax. Ebbene sì, se scelte con originalità e accuratezza, questi regali non passano mai di moda.

Partiamo dal set di Brubaker, poiché è il regalo perfetto per le amanti di dolci e relax. Tra le forme delle 7 bombe da bagno presenti (Cranberry, Cranberry Dream, Sette peccati, Field of Roses, Sweet Rose e True Love), infatti, troverai una barretta di cioccolato bianco, una mini cheesecake, un cioccolatino rosa glassato e molto altro.

Il cofanetto con i set da bagno è un’idea regalo completa e profumatissima: all’interno del set, infatti, troverai un bagnoschiuma, un gel doccia, uno shampoo bar, una lozione per il corpo, una saponetta, una confezione di sali da bagno e 4 petali di rosa, il tutto racchiuso in un’elegante mini vasca da bagno. Tutti i prodotti sono realizzati con ingredienti naturali di alta qualità e adatti a tutti i tipi di pelle, la confezione è molto curata e delicata e la mini vasca da bagno può essere riutilizzata, sia come contenitore che come elegante complemento d’arredo per il bagno.

Idee originali senza spendere una fortuna

Una bellissima idea è quella di regalare le famose Bath Bombs, le bombe da bagno che in questi anni stanno spopolando e sono un’idea davvero originale per chi ha in casa una vasca da bagno.

La marca Lush è specializzata in bombe da bagno, e se ne trovano davvero di tutti i tipi, da quelle frizzanti a quelle alla menta zuccherina, fino alle spezie a agli agrumi. Le bombe Lush sono coloratissime e per tutti i gusti.

Le bombe da bagno sono una specie di alternativa ai classici bagnoschiuma, sono a forma di sfere e contengono prodotti naturali, oli e aromi con il fine di regalare bagni di relax fantastici.

Provate, e fateci sapere!